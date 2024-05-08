Нателла Крапивина опровергла возвращение Насти Ивлеевой в шоу «Орел и решка»

Настя Ивлеева, судя по всему, пребывает в слепом неведении относительно того, что ее не собираются приглашать в шоу «Орел и решка» в качестве ведущей. Путешествия будут совершаться по городам России, намекала блогер, которая не так давно устроила вечеринку в клубе «Мутабор», собрав звезд отечественного шоу-бизнеса, а после извиняясь за провальную идею.

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В Сети шутят о том, что у Насти Ивлеевой не получилось войти в ту самую, нужную ей дверь в очередной раз. Так, владелица бренда «Орел и решка», которая известна тем, что она была также продюсером Светланы Лободы, заявила, что новых выпусков шоу с Настей Ивлеевой не будет. Хотя та пишет, что они уже «в процессе», но не пояснила чего, съемок или обсуждения.

«Официально опровергаю! Бренд «Орел и решка» принадлежит моей компании и производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет», - сказала Нателла Крапивина.

По материалам Telegram-канала Нателлы Крапивиной