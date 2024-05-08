Лысковец про Салибекова: «Тигран смазливый. Понятно, что девочки слетались на него как мухи на мед»

Виктория Лысковец призналась, что она тяжело переживала любвеобильность Тиграна Салибекова. Но со временем им удалось проработать все недостатки в их отношениях, найти компромисс, договориться. Они стараются проговаривать все моменты и обсуждать свое недовольство поведением партнера.

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По словам Виктории, когда она только пришла на проект, она и знать не знала, кто такой Тигран Салибеков. А потом девушке донесли о его разгульном образе жизни. Лысковец узнала, что он был 10 лет в браке, имеет троих детей, пережил тяжелый развод. И она поняла, что вырвавшись из семейных оков, Тигран Салибеков просто хотел наверстать упущенное, погрузившись с головой в жизнь холостяка. Он пытался отгулять все эти 10 лет, которые он провел в супружестве.