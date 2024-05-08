Саша Савельева ответила на слухи о кризисе в отношениях с Кириллом Сафоновым: «У нас все в порядке»

Саша Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала слухи о разладе в семье. Певица в браке с Кириллом Сафоновым уже 14 лет, и за это время журналисты не раз писали о том, что их союз вот-вот распадется. Так, к примеру, в СМИ опять судачат о том, что экс-солистка группы «Фабрика» забрала сына Леона и покинула Израиль. А вот Кирилла Сафонова стали видеть с дочкой Анастасией в Венеции.

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Саша Савельева поставила все точки над «i», прокомментировав слухи о размолвке, дав понять, что ей бы не хотелось вообще говорить на эту тему, так как она уже привыкла читать бред о себе и своей семье. Поклонников экс-солистка группы «Фабрика» заверила в том, что счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Никаких спорных моментов у них нет.