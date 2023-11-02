Боже, какая куколка: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочь — модное платье, на ножках челси

Дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина в сентябре исполнилось четыре года. Пара распалась, девочка осталась жить с мамой, а с папой периодически видится и общается.
Саша Артемова растит малышку настоящей модницей. Она довольно часто размещает в микроблоге снимки подрастающей наследницы, и каждый раз образы девочки вызывают всеобщее восхищение. Поклонники умиляются тому, какой стильной и хорошенькой куколкой растет дочь Саши Артемовой.
На этот раз Саша Артемова нарядила дочку в платье оттенка карамели, такого же цвета модные челси и белые гольфики с кружевами.
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Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети
«Мне так приятно было, когда пару дней назад дочь впервые в жизни меня хвалила за чисткой дивана с фразами: «Мамочка, ты у меня такая молодец». А знаете, почему она меня хвалит? Потому что я ее хвалю целыми днями и с самого раннего утра говорю, какая она у меня умничка и какая она у меня самая красивая! Выходит, что посеешь, то и пожнешь?» - поделилась под снимком дочери Саша Артемова.