Рита Агибалова о 14-летнем сыне от Жени Кузина: «Скоро совсем станет взрослым, будет своя семья, свой дом»

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова накануне, 15 декабря, отметила день рождения сына Мити. Мальчику исполнилось четырнадцать лет. В связи с его взрослением Риту Агибалову посещают грустные и несколько преждевременные мысли. Она уже начала переживать о том, что ее наследник через несколько лет станет самостоятельным человеком и будет жить отдельно от мамы.

Рита Агибалова поделилась в микроблоге совместным снимком с подросшим Митей и под ним сделала признание о том, что немного побаивается будущего.

«Скоро совсем станет взрослым, будет своя семья, свой дом, будем видеться по выходным или по праздникам… Пока в это не верится, но время летит слишком быстро», - написала Рита Агибалова в день рождения Мити.

Напомним, Рита Агибалова родила сына Митю от Жени Кузина, в браке с которым прожила совсем недолго. Митя стал первым ребенком, появившимся на свет под камерами, на реалити-шоу «Дом-2». После развода с Евгением Кузиным Рита Агибалова вышла замуж за финансиста Павла Марсо. Этот брак Риты считается удачным и гармоничным. Вместе с Павлом Марсо Агибалова перебралась жить на Кипр. Это было без малого четыре года назад. Именно столько времени Женя Кузин не виделся с родным сыном. И судя по всему, желанием таким папа мальчика не горит. С воспитанием и Мити, и дочери Бэллы прекрасно справляется муж Риты Агибаловой Павел Марсо.