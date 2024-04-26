На каких курортах и за сколько выступят на праздниках Агутин, Билан, Успенская и другие звезды

А у звезд другие планы - на майские они летят на курорты. Но не отдыхать, а работать. Журнал «Телепрограмма» узнал, кто и на каких курортах будет выступать в мае.
70 - 130 тыс. руб. - билет на концерт с ужином
В ОАЭ наши артисты теперь летают регулярно - на подработку. В Дубае формат подобных концертов особенный - часто наши богатые соотечественники жуют и пьют за столиками клуба, ресторана или концертной площадки (там вместо рядов кресел столики с деликатесами и напитками), а перед ними поют и пляшут артисты. Поэтому в цену билета входит и концерт, и ужин. Ограничение по возрасту на вечерние развлекательные мероприятия здесь 21+.
Активней всего сейчас разбирают билеты на концерт Любови Успенской по цене 70 - 130 тыс. руб. В стоимость включен ужин, зажигательная шоу-программа, помимо основного сольного выступления Любови Успенской, также споет группа «Мираж».
Билеты на концерт Любови Успенской в Дубае стоят 70 - 130 тыс. руб. И разбирают как горячие пирожки! Фото: Михаил Фролов/КП
На «Мираж» публику в Дубае завлекают теперь такой рекламой: культовая группа, снова покоряющая вершины чартов с ретрохитами, прозвучавшими в нашумевшем сериале «Слово пацана».
Такие же цены на шоу-программу с ужином, где главным гостем станет Леонид Агутин со своими хитами, его концерт проведет конферансье Александр Белов. Уже проданы почти все столики.
Также активно разбирают билеты на группы «ДДТ» и Анны Асти, эти концерты пройдут в более привычном для нас - стандартном концертном формате. Стоимость билетов на таких площадках 10 - 21 тыс. руб.
Также на этом заграничном курорте в ближайшие недели развлекают публику следующие наши знаменитости. Споют - Диана Арбенина, Баста. Классическая музыка прозвучит на больших концертных площадках в исполнении Дениса Мацуева (билеты 6 - 33 тыс. руб.), Юрия Башмета и Молодежного оркестра России (билеты проданы). Танцует - балет «Тодес» (8 - 20 тыс. руб.). Мастер-класс проведет Дмитрий Нагиев (актерским техникам будут обучать два дня - и звезда экрана, и его сын-артист и другие эксперты, цена на билет стартует от 227 тыс. руб.).
Дмитрий Нагиев проведет в ОАЭ мастер-класс вместе с сыном-артистом. Фото: Кирилл Зыков/Агенство «Москва»
Запланировано два спектакля - с актерами Викторией Толстогановой, Константином Райкиным (билеты 9 - 50 тыс. руб.). Традиционно чем ближе к сцене, тем выше цена на билет.
На заграничном курорте выступают не только певцы, но и актеры со спектаклями. Например, Виктория Толстоганова. Фото: Владимир Кузьмичонок/Агенство «Москва»
От 2 млн руб. - гонорар за концерт на заграничном курорте
Второе популярное у звезд направление на майские - пятизвездочные отели Турции. Первые недели мая в самых дорогих отелях, где отдыхают туристы из России, поют наши звезды. Часто звезда «кочует» с концертом из отеля в отель (по одной сети) и поет на летней сцене гостиничного комплекса. Для отдыхающих в отеле концерт всегда бесплатный, а гостям из других мест отдыха нужно покупать билеты - цены 5 - 20 тыс. руб.
Артисты любят совмещают концерты с проживанием с семьями в отеле, где поют, - останавливаются на пару дней. На курортах Турции этой весной, а потом и летом поют: Леонид Агутин, Ольга Бузова, Диана Арбенина, Дима Билан, Ирина Дубцова, Александр Ревва, Ани Лорак, группа «Артик и Асти», Михаил Шуфутинский, Ханна, Бурито, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Савичева, «Винтаж», Митя Фомин, Шура, Валерия, Марув.
На майские праздники можно отдохнуть в 5-звездочном отеле и сходить на концерт Димы Билана. Фото: Михаил Фролов/КП
Гонорары артисты за выступления в эти праздничные дни получают без наценок - по прайсу частных выступлений, а не кассовых концертов.
Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Валерия, Клава Кока - 3 - 5 млн руб.
Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Александр Ревва, Ани Лорак, Анна Седокова, Юлия Савичева, Диана Арбенина - 1,5 - 2 млн руб.
А как у нас?
В Сочи на майские праздники выступят две знаменитости - Григорий Лепс и Баста. Концерты пройдут на самых больших площадках курорта. У Басты два концерта на Red арене - билеты 2,5 - 20 тыс. руб. Григорий Лепс споет для земляков в КЦ «Фестивальный» - билеты 4 - 20 тыс. руб.