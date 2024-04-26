На каких курортах и за сколько выступят на праздниках Агутин, Билан, Успенская и другие звезды

А у звезд другие планы - на майские они летят на курорты. Но не отдыхать, а работать. Журнал «Телепрограмма» узнал, кто и на каких курортах будет выступать в мае.

70 - 130 тыс. руб. - билет на концерт с ужином

В ОАЭ наши артисты теперь летают регулярно - на подработку. В Дубае формат подобных концертов особенный - часто наши богатые соотечественники жуют и пьют за столиками клуба, ресторана или концертной площадки (там вместо рядов кресел столики с деликатесами и напитками), а перед ними поют и пляшут артисты. Поэтому в цену билета входит и концерт, и ужин. Ограничение по возрасту на вечерние развлекательные мероприятия здесь 21+.

Активней всего сейчас разбирают билеты на концерт Любови Успенской по цене 70 - 130 тыс. руб. В стоимость включен ужин, зажигательная шоу-программа, помимо основного сольного выступления Любови Успенской, также споет группа «Мираж».