«Я, наконец, снова могу дышать»: что известно о дочери Агутина и Варум и кто станет их долгожданным зятем

Далеко не все дети звезд шоу-бизнеса выбирают пойти по стопам родителей. Но Анжелика Варум и Леонид Агутин по праву могут гордиться своей единственной дочерью. Елизавете-Марии сейчас 25 лет, и она уже давно живет за океаном. За это время девушка в совершенстве овладела иностранным языком, получила образование в США и организовала собственную успешную рок-группу. Родители надеялись, что девушка устроит и свою личную жизнь, и, кажется, для этого пришло самое время.
Ни бриллиантов, ни прислуги
Елизавета-Мария родилась, когда карьера родителей была на самом взлете. Леонид и Анжелика тщательно обдумали свое положение и решили, что не хотят, чтобы их малышку растили няни, гувернантки и другие посторонние люди. Поэтому маленькую Лизу отправили к бабушке с дедушкой в Штаты.
Девочка быстро адаптировалась в местной среде, овладела языком. Пошла в сад, затем в школу, завела друзей. Разумеется, родители и дедушка с бабушкой не жалели средств на то, чтобы у девочки было счастливое детство и все необходимое. Но вместе с тем Лиза росла обычной девочкой, даже близко не похожей на типичную «золотую молодежь». В юности, если ей не хватало денег на личные «хотелки», она без стеснения подрабатывала официанткой или курьером, привыкла быть самостоятельной и точно знала, чего хочет.
У Леонида Агутина и Анжелики Варум не было времени воспитывать дочь Фото: соцсети Леонида Агутина
Я чертовски горжусь собой
Тогда же, в юности, Елизавета-Мария поняла, что музыка значит для нее очень многое, хотелось нести ее в мир, другим людям. Так она основала собственную группу. Правда, в творчестве девушки не было ничего от напевности и мелодичности песен ее знаменитых родителей. Елизавета была бунтаркой, под ее дух лучше всего подходило рок-направление. Так появилась группа Bruvvy. В ней она выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Она пишет стихи, песни, исполняет их сама и играет на гитаре. Что и говорить, талант Лиза унаследовала от обоих родителей сразу.
После очередного концерта в минувшем году девушка в своих соцсетях поделилась, как много для нее значит ее группа и как она счастлива иметь возможность самовыражения.
«Я буду говорить об этом как минимум еще неделю, так что располагайтесь поудобнее. Я чертовски горжусь Bruvvy и собой. Я смогла больше, чем ожидала от себя и я, наконец, снова могу дышать. Последние пару месяцев жизнь была действительно сумасшедшей, и я по настоящему счастлива. Благодарю всех замечательных людей, благодаря которым это произошло», — написала она.
Спасибо, что встретил меня
Конечно, в жизни девушки была не только музыка и образование. Молодая, яркая, харизматичная красотка не могла не влюблять в себя молодых мужчин. Уже имея свою группу, Лиза познакомилась с Кайлом. Он тоже был музыкантом, играл на барабанах.
Чувство захватило девушку полностью, она не стесняясь открыто говорила о своей любви.
«Каждый день я поражаюсь тому, насколько большое твое сердце, — писала она, — ты самый понимающий, прощающий и эмоционально устойчивый человек, которого я когда-либо встречала. Спасибо, что встретил меня. Я тебя люблю!»
Леонид Агутин, познакомившись с Кайлом, «одобрил» его кандидатуру на роль бойфренда единственной дочери. Но, как оказалось, это был «тренировочный» роман. Чувства остыли так же быстро, как и вспыхнули, молодые любовники разбежались, не имея друг к другу никаких претензий.
Дочь Агутина и Варум стала рок-музыкантом Фото: Соцсети Леонида Агутина
Пацан-симпатяга
Пару дней назад стало известно, что Елизавета-Мария выходит замуж. Девушка остепенилась и выбрала себе в мужья не музыканта, а продюсера. Мужчину зовут Джон Самуэль, и он немного младше своей невесты, ему сейчас 21 год. Он встретил Лизу больше года назад и недавно сделал ей предложение.
Об этом событии одним из первых узнал счастливый дедушка Лизы по линии отца.
«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», — поделился Николай Петрович Агутин.
Изначально Джон случайно оказался на концерте Лизиной группы. Он оценил звучание и потенциал музыкального коллектива и отправил к Лизе своих агентов. После этого он принял решение продвигать группу, а уже позднее влюбился в солистку.
Елизавета Агутина-Варум скоро выйдет замуж Фото: Соцсети Леонида Агутина
Скорее бы внуки
Будущего зятя одобрил не только дедушка, от нового избранника дочери в восторге и родители. Знаменитая пара уже мечтает о внуках и готова все сделать для свадьбы.
Надо сказать, что не всех парней своей дочери Леонид считал достойными ее. Он крайне негативно отзывался о первом ее бойфренде и был рад их расставанию.
«Я сейчас его вспоминаю, аж передергивает. Я его сам боялся. Я бы никаких детей ему не доверил. И моя собственная дочь с ним дружила. Я был счастлив, когда они разошлись», — говорил певец. — Следующий молодой человек Лизы, барабанщик, пришелся ему по душе, но с ним не сложилось у самой девушки. А вот теперь, похоже, пазл сошелся».
«У дочери сейчас парень новый, но у них прямо такая любовь. Я просто сам этого настолько хочу, что я готов к их свадьбе. У меня план есть уже. Они пусть только сделают уже что-то в этом направлении, к внукам», — заявил Агутин.
По материалам НТВ, Газета.Ru, Super