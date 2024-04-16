«Я, наконец, снова могу дышать»: что известно о дочери Агутина и Варум и кто станет их долгожданным зятем

Далеко не все дети звезд шоу-бизнеса выбирают пойти по стопам родителей. Но Анжелика Варум и Леонид Агутин по праву могут гордиться своей единственной дочерью. Елизавете-Марии сейчас 25 лет, и она уже давно живет за океаном. За это время девушка в совершенстве овладела иностранным языком, получила образование в США и организовала собственную успешную рок-группу. Родители надеялись, что девушка устроит и свою личную жизнь, и, кажется, для этого пришло самое время.

Ни бриллиантов, ни прислуги

Елизавета-Мария родилась, когда карьера родителей была на самом взлете. Леонид и Анжелика тщательно обдумали свое положение и решили, что не хотят, чтобы их малышку растили няни, гувернантки и другие посторонние люди. Поэтому маленькую Лизу отправили к бабушке с дедушкой в Штаты.

Девочка быстро адаптировалась в местной среде, овладела языком. Пошла в сад, затем в школу, завела друзей. Разумеется, родители и дедушка с бабушкой не жалели средств на то, чтобы у девочки было счастливое детство и все необходимое. Но вместе с тем Лиза росла обычной девочкой, даже близко не похожей на типичную «золотую молодежь». В юности, если ей не хватало денег на личные «хотелки», она без стеснения подрабатывала официанткой или курьером, привыкла быть самостоятельной и точно знала, чего хочет.