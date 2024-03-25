Дон Жуан российского театра: как Константин Райкин покорял сцену и разбивал сердца женщин

Константин Райкин заслуженно считается одной из самых значимых фигур в российском искусстве. За свою многолетнюю карьеру актер смог не только сыграл в целом ряде картин, но и воспитать целое поколение артистов. Кроме того, он основал Высшую школу сценических искусств, попасть в которую мечтает едва ли не каждый творческий человек.

Однако творческий путь Райкина был далеко не простым. На протяжении многих лет ему приходилось доказывать, что он достоин звездной фамилии и той славы, которую имел его отец Аркадий Райкин.

Детство и юность

Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде. Семья актера была творческой. Его отец считался одним из главных артистов тогдашней эстрады, а мать играла в театре. Помимо Константина в семье рос еще один ребенок — его старшая сестра Екатерина.

Артистическая натура Константина начала проявляться с ранних лет. Мальчик откровенно тяготел к творчеству, хотя и делал успехи в точных науках. Благодаря последнему его даже приняли в одну из физико-математических школ Ленинграда.