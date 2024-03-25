Дон Жуан российского театра: как Константин Райкин покорял сцену и разбивал сердца женщин

Константин Райкин заслуженно считается одной из самых значимых фигур в российском искусстве. За свою многолетнюю карьеру актер смог не только сыграл в целом ряде картин, но и воспитать целое поколение артистов. Кроме того, он основал Высшую школу сценических искусств, попасть в которую мечтает едва ли не каждый творческий человек.
Однако творческий путь Райкина был далеко не простым. На протяжении многих лет ему приходилось доказывать, что он достоин звездной фамилии и той славы, которую имел его отец Аркадий Райкин.
Детство и юность
Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде. Семья актера была творческой. Его отец считался одним из главных артистов тогдашней эстрады, а мать играла в театре. Помимо Константина в семье рос еще один ребенок — его старшая сестра Екатерина.
Артистическая натура Константина начала проявляться с ранних лет. Мальчик откровенно тяготел к творчеству, хотя и делал успехи в точных науках. Благодаря последнему его даже приняли в одну из физико-математических школ Ленинграда.
Константин Райкин с отцом. Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Global Look Press
Несмотря на свое увлечение творчеством, в младших и средних классах Райкин всерьез интересовался биологией. Он даже отправлялся на различные олимпиады, откуда возвращался с первыми местами. Однако со временем мальчик понял, что биологом ему все же не стать. Сразу после окончания школы он твердо решил продолжить дело родителей и поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина.
Начало карьеры
Во время учебы в театральном училище началась творческая карьера Райкина. Когда юноше было всего 19 лет, ему предложили сыграть в комедии «Завтра, третьего апреля». Недолго думая, Константин согласился.
Отсутствие опыта работы в кино никак не помешало Райкину проявить свой талант. Его роль получилась небольшой, однако режиссеры сразу же заметили огромный потенциал. Немногим позднее его пригласили в ряд детских фильмов. Константин появился в картинах «Клоун», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», а также «Командир счастливой "Щуки"».
Константин Райкин в молодости. Фото: фан-группа Константина Райкина во «ВКонтакте»
Однако все эти роли нельзя назвать громкими. Настоящая популярность пришла к Райкину после того, как он сыграл в комедии «Много шума из ничего». Сразу после выхода картины о Константине узнала широкая публика. Позднее Райкин закрепил свой успех, снявшись в ленте «Свой среди чужих, чужой среди своих». Во время участия в проекте Константин запомнился режиссером своей смелостью. Он сам выполнял все трюки, без помощи каскадеров.
Фильмы
В 1976 году Райкин закрепил за собой звание одного из лучших актеров своего времени. Он снялся в картине «Труффальдино из Бергамо», где исполнил главную роль. В ходе работы над лентой Константину довелось пересекаться с Михаилом Боярским. Тот помогал актеру исполнять музыкальные партии.
В 1987 году Райкин появился в картине «Остров погибших кораблей». В рамках картины ему вновь довелось играть одного из главных персонажей. Константин воплотил в жизнь образ Шолом-Трепача. Роль получилась не менее громкой, чем предыдущие.
Несмотря на успех, со временем Райкин решил отойти от комедий. Он захотел примерить на себя драматическую роль и согласился сняться в экранизации пьесы Евгения Шварца «Тень, или Может быть, все обойдется». В рамках картины Константину довелось играть сразу двух персонажей. Первым был ученый, а вторым — его тень.
Константин Райкин в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Фото: кадр из фильма.
Немногим позже Райкин пополнил свою фильмографию еще несколькими картинами. Он появился в лентах «Русский регтайм», «Стреляющие ангелы» и «Простодушный». Однако в каждой из них Константин играл лишь второстепенных персонажей.
Снова решиться на главную роль Райкин смог только в 2002 году. Тогда актер появился в сериале «Неудача Пуаро», где сыграл знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Образ получился невероятно сильным. Райкин сделал героя ярким и эмоциональным, что сильно отличалось от образа Дэвида Суше.
Однако после роли в картине «Неудача Пуаро» Райкин решил отойти от игры в кино. Он примерил на себя роль режиссера и начал снимать документальные картины. Все они посвящались известным личностям. В том числе, Корнею Чуковскому, Олегу Табакову и Василию Чапаеву.
Карьера в театре
Съемки в кино Райкин на протяжении многих лет совмещал с работой в театре. Большую часть своей карьеры Константин провел в «Современнике». Туда его пригласила Галина Волчек. Причем сразу после того, как юноша окончил институт.
В «Современнике» Райкин прослужил десять лет. Перестать сотрудничать с заведением актер решил лишь в тот момент, когда в Москве появился Театр миниатюр, где художественным руководителем был его отец — небезызвестный Аркадий Райкин.
Несмотря на отсутствие огромного количества зрителей, Константин начал регулярно выходить на подмостки нового театра и радовать зрителей своей игрой. Параллельно с этим он занимался преобразованием заведения. Со временем это дало свой результат. Вместе с отцом Райкин смог превратить Театр миниатюр в легендарный «Сатирикон».
Константин Райкин в театре «Сатирикон». Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press
Однако на этом сотрудничество родителя и ребенка не закончилось. Помимо административной работы, они вместе играли в спектаклях «Его величество театр», а также «Мир дому твоему». Кроме того, при помощи отца Константин создал авторскую программу «Давай, артист!».
Сразу после смерти родителя Райкин-младший занял пост художественного руководителя «Сатирикона».
Другие проекты
Несмотря на плотный график, со временем Райкин решил не ограничивать себя рамками театра. В 2001 году он начал делиться многолетним опытом с молодым поколением. Константин пополнил список преподавателей в Школе-студии МХАТ.
Спустя 11 лет Райкин решил организовать собственное учебное заведение. Вскоре в России появилась Высшая школа сценических искусств. Но в народе такое название не прижилось. Заведение до сих пор называют «Театральной школой Райкина».
После открытия собственной школы Райкин часто посещал различные мероприятия и встречался с другими знаменитыми деятелями искусства. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press
Школа прославилась своей открытостью. В ней до сих пор обучают не только актеров, но и других людей, причастных к театру. Например, дизайнеров, звукорежиссеров и даже светотехников.
В 2022 году публику шокировали новости об увольнении Райкина из Высшей школы сценических искусств. Появились слухи, что актера «уволил» его же коллега Анатолий Полянкин. Причем сделал это в одностороннем порядке, не согласовывая решение ни с кем.
В итоге, в ситуацию вмешался Рособрнадзор. Со временем ситуация разрешилась. Райкин объяснил, что его должность в ВШСИ была попросту упразднена. В середине 2023 года Полянкин покинул пост ректора Высшей школы сценических искусств. На смену ему пришел Райкин.
Личная жизнь
Личная жизнь Константина Райкина была не менее насыщенной, чем его карьера. Хотя сам актер говорит, что всегда оставался однолюбом, многие знают его как настоящего похитителя женских сердец. В том числе из-за многочисленных романов.
Первый брак
Известно, что первой избранницей Райкина была девушка по имени Елена Курицына. На момент знакомства девушка училась в вузе, а Константин уже считался состоявшимся актером. Кроме того, между артистом и его избранницей была большая разница в возрасте. Это провоцировало множество слухов. Однако пара не обращала внимание на слова публики. Вскоре они поженились.
Семейная жизнь оказалась не такой красочной, как представляли себе возлюбленные. Вскоре после свадьбы Райкин увлекся другими девушками. Романы на стороне начали появляться с завидной регулярностью. Елена не выдержала подобного отношения к себе и подала на развод.
Первая жена Райкина Елена Курицына. Фото: соцсети.
Ирина Роднина
Долго оставаться одному Райкину не пришлось. Вскоре после своего развода звезда закрутил роман с фигуристкой Ириной Родниной. Роман между спортсменкой и актером развивался невероятно быстро, из-за чего публика заговорила о свадьбе.
Слухи подкреплялись словами Родниной. В своих интервью она часто называла Райкина «мужем», хотя пара и не была официально жената. Однако до брака дело так и не дошло. Как заявляли различные источники, спортсменка не решилась на подобный шаг из-за непостоянства актера.
Второй брак
Разрыв с Родниной оказался для Константина Райкина серьезным ударом. Оправиться он смог только после того, как вновь встретил Алагез Салахову — свою вторую жену. Как признавался актер, он был влюблен в нее еще в подростковые годы.
Вскоре пара поженилась. Однако построить крепкую семью Райкину снова не удалось. В один момент он признался супруге, что закрутил роман с ведущей Татьяной Веденеевой. После этого актер спокойно собрал чемоданы и ушел от жены.
Третий брак
Роман Райкина с Татьяной Веденеевой не закончился ничем серьезным. В частности потому, что артист повстречал Елену Бутенко — актрису и свою третью жену. К ней у Константина появились по-настоящему крепкие чувства.
Елена Бутенко — третья жена Константина Райкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Отношения Райкина и Бутенко закончились браком. Несмотря на то что публика ждала очередного разрыва, семья оказалась крепкой. В браке с Еленой Константин наконец обрел свое счастье и перестал увлекаться другими женщинами.
В 1988 году у Райкина и Бутенко родилась дочь. Девочку назвали Полина. Она пошла по стопам своих родителей. Сейчас девушка регулярно выходит на сцену театра, снимается в кино и занимается преподавательской деятельностью. Полина ведет курсы актерского мастерства.
Константин Райкин сейчас: последние новости
На данный момент Константин Райкин продолжает радовать коллег и фанатов своими выступлениями. В марте этого года актер выступил на фестивале моноспектаклей «Монокль». Он представил зрителям постановку под названием «Своим голосом». В рамках нее Константин прочитал стихи знаменитых поэтов. В том числе Александра Пушкина и Давида Самойлова.
Константин Райкин сейчас (слева). Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
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