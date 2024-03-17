Любовь Успенская о получении российского гражданства: «Моя мечта сбылась»

Певица Любовь Успенская, отныне не только гражданка Америки, но и России. Вокалистка рассказала, что не так давно стала обладательницей российского паспорта.

Любовь Успенская заявила, что наличие российского гражданства было ее мечтой, и теперь она нереально счастлива, что та осуществилась.

Получение российского гражданства для Любови Успенской стало таким значимым событием в жизни, что она его даже отпраздновала. Правда, каким именно образом, 69-летняя звезда шансона раскрывать не стала.

«Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», - поделилась Любовь Успенская.

Напомним, на днях стало известно, что российское гражданство планирует получить еще одна звезда шоу-бизнеса, певица Ани Лорак. Исполнительница подала заявление на получение паспорта России в феврале.

По материалам ТАСС

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