Дмитрий Нагиев побывал на съемках в Сочи

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев некоторое время назад решил поставить на паузу свою телевизионную карьеру. Дмитрий Нагиев перестал появляться в ТВ-программах, которые он вел и которые было невозможно даже представить без его участия.

Но зато Дмитрий Нагиев активно снимается в рекламе и сериалах. Так, сейчас Дмитрий Нагиев принимает участие в работе над сериалом «Кто быстрее?», в котором играет роль криминального авторитета.

На днях актера видели в Сочи в компании коллег по сериалу, актрис Софьи Каштановой и Надежды Сысоевой и актера, продюсера и режиссера Олега Тактарова. Все вместе работали в кадре.

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