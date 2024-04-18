Дмитрия Нагиева заметили на съемках фильма в Сочи

Дмитрий Нагиев, судя по всему, возвращается в кино. Шоумен брал творческую паузу, но теперь готов возобновить работу. Так, к примеру, актера заметили на съемках фильма в Сочи. Там же отметились Надежда Сысоева, Олег Тактаров и Софья Каштанова. Никакой подробной информации пока не поступало, пишет Telegram-канал «Звездач».

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Ранее Дмитрий Нагиев покинул пост ведущего в проекте «Голос» на Первом канале. Так, к примеру, в качестве ведущей шоу «Голос. 60+» выступала Лариса Гузеева. Шоумен взял паузу в карьере, перестал выходить на связь с журналистами и поклонниками. Похоже, что Дмитрий Нагиев успел отдохнуть, перерыв пошел ему на пользу и теперь он готов к новым свершениям. Ждем более подробную информацию и комментарий самого Нагиева по поводу участия в новом фильме.