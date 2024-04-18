На заброшенной могиле «главного цыгана Советского Союза» Николая Сличенко так и не поставили памятник

Народный артист СССР Николай Сличенко ушел из жизни летом 2021 года. Через два месяца, не перенеся разлуки с мужем, скончалась его жена Тамилла Агамирова. Ее похоронили рядом с супругом.

Многомиллионное наследство «главного цыгана Советского Союза» разделили между собой родственники. Однако до сих пор на могиле Сличенко не поставлен памятник.

Первая жены артиста Сетара Сличенко рассказала в программе «Малахов», что могила артиста на Троекуровском кладбище находится в заброшенном состоянии: деревянный крест весь облупился, вокруг стоят старые пожухшие венки, металлическая оградка заржавела. Скорее всего, могилу родственники не посещали уже несколько лет.