На заброшенной могиле «главного цыгана Советского Союза» Николая Сличенко так и не поставили памятник

Сличенко скончался летом 2021 года, а через два месяца умерла и его жена. Фото: Global Look Press 

За три года после смерти артиста родственники так и не нашли возможность поставить памятник на его могиле.

Народный артист СССР Николай Сличенко ушел из жизни летом 2021 года. Через два месяца, не перенеся разлуки с мужем, скончалась его жена Тамилла Агамирова. Ее похоронили рядом с супругом.

Многомиллионное наследство «главного цыгана Советского Союза» разделили между собой родственники. Однако до сих пор на могиле Сличенко не поставлен памятник. 

Первая жены артиста Сетара Сличенко рассказала в программе «Малахов», что могила артиста на Троекуровском кладбище находится в заброшенном состоянии: деревянный крест весь облупился, вокруг стоят старые пожухшие венки, металлическая оградка заржавела. Скорее всего, могилу родственники не посещали уже несколько лет.

Фото: скриншот видео из программы «Малахов»

«Я когда увидела, не поверила своим глазам, как будто там бомжей каких-то похоронили. Очень все бедно, не солидно. У цыган заведено все делать красиво, живут они богато и хоронят богато. Я знаю, что сын Сличенко уехал в Турцию, дочка непонятно, почему так относится. Театр никакого интереса не проявил. Нужен памятник, чтобы люди шли и видели: это тот самый Николай Сличенко, который покорил всю страну», — заявила женщина.

Читайте также