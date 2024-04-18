На заброшенной могиле «главного цыгана Советского Союза» Николая Сличенко так и не поставили памятник

Народный артист СССР Николай Сличенко ушел из жизни летом 2021 года. Через два месяца, не перенеся разлуки с мужем, скончалась его жена Тамилла Агамирова. Ее похоронили рядом с супругом.
Многомиллионное наследство «главного цыгана Советского Союза» разделили между собой родственники. Однако до сих пор на могиле Сличенко не поставлен памятник.
Первая жены артиста Сетара Сличенко рассказала в программе «Малахов», что могила артиста на Троекуровском кладбище находится в заброшенном состоянии: деревянный крест весь облупился, вокруг стоят старые пожухшие венки, металлическая оградка заржавела. Скорее всего, могилу родственники не посещали уже несколько лет.
Фото: скриншот видео из программы «Малахов»
«Я когда увидела, не поверила своим глазам, как будто там бомжей каких-то похоронили. Очень все бедно, не солидно. У цыган заведено все делать красиво, живут они богато и хоронят богато. Я знаю, что сын Сличенко уехал в Турцию, дочка непонятно, почему так относится. Театр никакого интереса не проявил. Нужен памятник, чтобы люди шли и видели: это тот самый Николай Сличенко, который покорил всю страну», — заявила женщина.