Ирина Ортман о возрождении группы «Тутси»: «Записали несколько песен»

Ирина Ортман строила успешную сольную карьеру, однако, это не помешало ей вернуться в группу «Тутси», что стало полной неожиданностью для поклонников. В интервью для сайта Teleprogramma.pro певица объяснила, почему поддержала идею возродить старый проект, заинтересовавшись участием в девичьем коллективе. Ведь это, по сути, возвращение назад — в прошлое.
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Ортман дала понять, что каждая из девочек группы «Тутси» развивала свою сольную карьеру, это было и в перерыве, когда группы не существовало, и в те времена, когда они гастролировали вместе, единым коллективом. Это им совершенно не мешало, никакого соперничества не было.
«Наше решение возобновиться было абсолютно обоюдным. Мы все скучали друг по другу, записали несколько песен, сейчас гастролируем и очень этому рады», - заверила Ирина Ортман.
При этом она пояснила, что у них не было рьяного желания возродить группу. Просто они решили записать одну песню, а дальше их композиция нашла отклик в сердцах поклонников. Так они решили попробовать еще раз.