Ирина Ортман о возрождении группы «Тутси»: «Записали несколько песен»

Ирина Ортман строила успешную сольную карьеру, однако, это не помешало ей вернуться в группу «Тутси», что стало полной неожиданностью для поклонников. В интервью для сайта Teleprogramma.pro певица объяснила, почему поддержала идею возродить старый проект, заинтересовавшись участием в девичьем коллективе. Ведь это, по сути, возвращение назад — в прошлое.

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