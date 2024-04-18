Как сложилась судьба звезды сериала «Во имя любви» Антонио Фагундеса - его обожали почти все домохозяйки России

В начале 90-х, когда на экраны новой России начали просачиваться зарубежные мыльные оперы, сложно было представить домохозяйку, не следившую за героями этих душераздирающих мелодрам. Люди на битый час переносились в рай на земле. Даже детей иногда называли в честь любимых героев. Среди жгучих темноволосых актеров, разбивавших сердца телезрительниц, выделялся вальяжный Антонио Фагундес - звезда сериала «Во имя любви» 16+ и «Берег мечты» 16+. 18 апреля «папе мыльных опер» исполняется 75 лет, и поэтому «Телепрограмма» поздравляет артиста фотодневником памяти.
Антонио Фагун-дес родился 18 апреля 1949 года в Рио-де-Жанейро, а в восемь лет переехал с семьей в Сан-Паулу, где и пошел в театральный кружок. Это в общем-то и предопределило весь дальнейший путь. В 14 лет он сыграл 75-летнего героя в постановке «Ужин кардиналов», и стало понятно, что это призвание, а не подростковая шутка. В 1967 году он дебютировал в кино, а в 1974-м (полвека назад!) уже влюбил в себя аудиторию, сыграв главную роль в теленовелле «Мачо» 18+ по мотивам шекспировской пьесы «Укрощение строптивой».
Фото: личная страница Антонио Фагундеса в социальной сети
Мелодрама «Во имя любви» 1997 года стала поистине лучшим проектом Фагундеса (хотя за два года до этого в России показали другой проект с актером - «Новая жертва» 18+). В основу истории была положена трогательная идея режиссера Мануэла Карлоса - мать и дочь одновременно рожают детей и сталкиваются с трагедией. Проект имел феноменальный успех: его показали в 70 странах. Антонио сыграл главного героя - Атилио Новелли, архитектора и отца семейства, попавшего в водоворот страстей. Кроме того, Фагундес снялся в десятках других популярных телепроектов: «Земля любви» 16+ (показывали на ОРТ) и «Берег мечты», за что и снискал славу «папы мыльных опер».
Фото: кадр из фильма
Антонио разбил тысячи женских сердец не только с экрана, но и в жизни. На счету актера «всего» три брака. Первой супругой стала актриса Кларисса Абужамра, родившая ему троих детей: дочерей Дину и Диану, а еще сына Антонио.
Фото: личная страница Антонио Фагундеса в социальной сети
Но пара распалась. Второй раз Фагундес женился на другой коллеге - Маре Карвальо, от которой появился на свет сын - Бруно Карвальо Фагундес, также ставший актером. В 2016 году артист женился на Александре Мартинс, с которой уже встречался почти 10 лет, опять коллеге. Девушка моложе на 30 лет. Возможно, в этом и секрет творческого и мужского долгожительства Антонио. Муза Фагундеса занимается пилатесом и фитнесом. На совместных фото супруги выглядят счастливыми.