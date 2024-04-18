Как сложилась судьба звезды сериала «Во имя любви» Антонио Фагундеса - его обожали почти все домохозяйки России

В начале 90-х, когда на экраны новой России начали просачиваться зарубежные мыльные оперы, сложно было представить домохозяйку, не следившую за героями этих душераздирающих мелодрам. Люди на битый час переносились в рай на земле. Даже детей иногда называли в честь любимых героев. Среди жгучих темноволосых актеров, разбивавших сердца телезрительниц, выделялся вальяжный Антонио Фагундес - звезда сериала «Во имя любви» 16+ и «Берег мечты» 16+. 18 апреля «папе мыльных опер» исполняется 75 лет, и поэтому «Телепрограмма» поздравляет артиста фотодневником памяти.

Антонио Фагун-дес родился 18 апреля 1949 года в Рио-де-Жанейро, а в восемь лет переехал с семьей в Сан-Паулу, где и пошел в театральный кружок. Это в общем-то и предопределило весь дальнейший путь. В 14 лет он сыграл 75-летнего героя в постановке «Ужин кардиналов», и стало понятно, что это призвание, а не подростковая шутка. В 1967 году он дебютировал в кино, а в 1974-м (полвека назад!) уже влюбил в себя аудиторию, сыграв главную роль в теленовелле «Мачо» 18+ по мотивам шекспировской пьесы «Укрощение строптивой».