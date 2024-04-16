Резник о Пугачевой в Израиле: «Мне очень жаль Аллу — я желал ей другой судьбы»

Илья Резник не стал скрывать, что он поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Хотя она и покинула Россию, поэт все равно считает ее своей сестрой. У них, как выразился Илья Рахмиэлевич, великое прошлое сотворчество. Для него Примадонна всегда была бриллиантом. Они создали всенародно любимые песни. Резник не стал скрывать, что хотел бы поздравить певицу с юбилеем лично. Даже записал для нее поздравительное видео.

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Поэт уточнил, что он не ожидал от Примадонны того, что она уедет из страны в такое непростое время. И ему бы хотелось, чтобы она была рядом с теми, кто ее всегда боготворил, ценил и любил ее творчество.

«Мне очень жаль Аллу – я желал и желаю ей другой судьбы. Алла могла уйти из жизни — дай бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас…» - говорит Илья Резник в беседе с «МК».

Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* певица живет в Израиле. Примадонна изредка наведывается в Россию, но каждый раз делает это тайно.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.