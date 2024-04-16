Саша Петров о браке с Викторией Антоновой: «Семейная жизнь — чистый кайф»

Актер Александр Петров, известный по фильму «Стрельцов», в свое удивил общественность, сообщив о своей тайной свадьбе с новой избранницей, Викторией Антоновой. Торжество состоялось в сентябре 2023 года. Петров и Антонова познакомились случайно на улице и приняли решение вступить в брак после нескольких встреч. На тот момент актер встречался со Стасей Милославской, ради которой бросил Ирину Старшенбаум. Для многим стало полной неожиданностью то, что Петров бросил и Стасю. Даже сама девушка этого никак не ожидала. Их пару считали крепкой. Они даже вместе делали ремонт, все шло к тому, чтобы актер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Но в ЗАГС пошел с другой, когда случайно познакомился с Викторией Антоновой.

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Во время участия в шоу Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова «Кстати», Петров поделился впечатлениями от семейной жизни. По его словам, штамп в паспорте кардинально изменил его мировоззрение, и он пребывает в полном восторге от нового статуса.