Юрия Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным

Знаменитого российского артиста Юрия Куклачева планируется перевести из реанимации в обычную палату к выходным. По информации Telegram-канала Shot, в настоящее время он преимущественно лежит и лишь изредка встает, чтобы поесть.

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За состоянием здоровья артиста круглосуточно следят врачи и медперсонал больницы. Несмотря на тяжелое состояние, Куклачев продолжает генерировать новые идеи и размышляет о будущих постановках. В настоящий момент он очень хочет дать интервью, чтобы подробно рассказать прессе о произошедшем, однако, врачи временно запретили ему контактировать с посторонними.

После полного выздоровления Юрий Куклачев планирует организовать пресс-конференцию, на которой он лично поблагодарит врачей, спасших ему жизнь.