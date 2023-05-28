Дочь Варум и Агутина купила в Америке квартиру: «Папа помог»

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина 24-летняя Елизавета с детства живет в США, где пытается построить карьеру певицы. Она пишет песни и исполняет их в составе группы Bruvvy band.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но пока музыкальная деятельность особых доходов не приносит. Папа Леонида Агутина 88-летний Николай Петрович в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что Елизавета долгое время работала кухаркой в состоятельной семье, потом устроилась посудомойкой и даже хорошо смогла заработать на этом деле.

«Она уже заработала себе на квартиру, уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», - сказал в эфире Агутин-старший.

По его словам, внучка откладывала деньги, вот и накопила на собственное жилье.