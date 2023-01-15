Как отец в молодости: дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина показала своего бойфренда в день годовщины их романа

Елизавета-Мария Варум-Агутина

Елизавета-Мария Варум-Агутина. Фото: соцсети 

Пара вместе уже три года.

23-летняя Елизавета Варум поделилась совместным фото с рокером и возлюбленным Кайлом Финком.

Примечательно, что парень Лизы, как и ее отец, музыкант. А еще у Финка такая же прическа, как у Агутина в молодости.

Недавно влюбленные отпраздновали годовщину отношений. В честь праздника дочь Варум и Агутина обратилась к бойфренду в социальной сети.

«Каждый день меня поражает способность твоего сердца. Ты самый понимающий, прощающий и эмоционально стойкий человек, которого я когда-либо встречала. Спасибо, что со мной. Я тебя люблю», – написала Лиза для любимого в честь годовщины.

Елизавета Варум с бойфрендом. Фото: соцсети 

Напомним, Лизу отвезли в Америку к родителям Анжелики Варум еще в 2023. Из-за сложного рабочего графика Варум и Агутин не могли самостоятельно воспитывать дочь.

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