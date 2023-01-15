Как отец в молодости: дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина показала своего бойфренда в день годовщины их романа

23-летняя Елизавета Варум поделилась совместным фото с рокером и возлюбленным Кайлом Финком.

Примечательно, что парень Лизы, как и ее отец, музыкант. А еще у Финка такая же прическа, как у Агутина в молодости.

Недавно влюбленные отпраздновали годовщину отношений. В честь праздника дочь Варум и Агутина обратилась к бойфренду в социальной сети.