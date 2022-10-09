Несладкая жизнь за бугром: дочь Варум и Агутина сменила имя и пошла в домработницы

22-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета-Мария уже давно живет в Америке. Наследница артистов за бугром пытается построить карьеру певицы.

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Однако Елизавета не желает получать от папы и мамы какую-либо помощь – ни в продвижении, ни материальную.

И, поскольку дела у музыкантов сейчас идут не слишком хорошо, дочь Варум не чурается подработок. Как пишет портал informing.ru, Елизавета в свободное от сцены время не брезгует подрабатывать домработницей и даже курьером.

Стоит также отметить, что в Америке дочь Агутина и Варум предпочитает представляться другим именем - Лиз Холлоуэй.