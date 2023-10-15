«Им многие завидуют»: Агутин-старший рассказал секрет идеальных отношений сына и Анжелики Варум

Леонид и Николай Агутины. Фото: соцсети 

Отец артиста Леонида Агутина поделился личным.

Николай Петрович Агутин объяснил на гала-ужине в честь национальной музыкальной премии «Виктория», почему у его сына и невестки идеальные отношения.

Отец музыканта Леонила Агутина счастлив за сына. 

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Агутин-старший рассказал, что помогает Анжелике Варум и его сыну сохранять союз.

«Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга – это главное. Поэтому им можно пожелать только счастья», – добавил Агутин в беседе с mk.ru.

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