«Им многие завидуют»: Агутин-старший рассказал секрет идеальных отношений сына и Анжелики Варум

Николай Петрович Агутин объяснил на гала-ужине в честь национальной музыкальной премии «Виктория», почему у его сына и невестки идеальные отношения.
Отец музыканта Леонила Агутина счастлив за сына.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Агутин-старший рассказал, что помогает Анжелике Варум и его сыну сохранять союз.
«Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга – это главное. Поэтому им можно пожелать только счастья», – добавил Агутин в беседе с mk.ru.