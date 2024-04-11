«Незаменимые артисты все-таки существуют»: почему прах Ширвиндта до сих пор не захоронили и чем закончился скандал в Московском театре сатиры

Уже почти месяц минул с того времени, как родные, близкие, друзья и поклонники попрощались с ушедшим из жизни Александром Ширвиндтом. Но оказывается, похорон все еще не было, а прах так и не предан земле.

В то же время в Театре сатиры случился конфликт, который расколол труппу и руководство на два лагеря. Подробности выясняла Teleprogramma.pro.

«Зрителю нельзя дурить голову»

Смерть Александра Ширвиндта стала причиной скандала в Театре сатиры. Спектакль «Где мы?..», в котором играл покойный артист, пришлось отменить.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — сообщил «МК».

Актер Александр Олешко внес свое предложение. По его мнению, спектакль отменять не стоило, а лучше было бы сделать его в виде памятного вечера, где артисты могут рассказать, как ставилась пьеса, вспомнить моменты, связанные с Ширвиндтом, поделиться своими чувствами. Но новое руководство театра эту затею не одобрило.

Что касается отмены спектакля, то в случае смерти значимых артистов их перестают показывать зрителю. Такое уже было не раз. После кончины Миронова перестали ставить «Фигаро», а когда скончалась Вера Васильева — отменили постановку «Вера».

«Незаменимые артисты все-таки существуют», — прокомментировали в Театре сатиры.

Впрочем, театр «Ленком» давно нашел выход из таких ситуаций.

Директор театра Марк Варшавер заявил, что ни один нормальный театр не может существовать без второго состава актеров. В «Ленкоме» их и вовсе три.

«Зрителю нельзя дурить голову, и когда он приходит, ему вместо одного спектакля, который он хотел посмотреть, показывать другой, который он видел неоднократно, либо просто отменять постановку. Но это обман», — сказал Марк Варшавер.

Но памятный вечер все же решили организовать. В культурном учреждении рассказали, что 19 июля Ширвиндту исполнилось бы 90 лет, именно на этот день и назначили встречу. К слову, артисты узнали об этом лишь после публикации на сайте театра.

Но будет ли к тому времени предан земле прах Ширвиндта?