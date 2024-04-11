«Незаменимые артисты все-таки существуют»: почему прах Ширвиндта до сих пор не захоронили и чем закончился скандал в Московском театре сатиры

Уже почти месяц минул с того времени, как родные, близкие, друзья и поклонники попрощались с ушедшим из жизни Александром Ширвиндтом. Но оказывается, похорон все еще не было, а прах так и не предан земле.
В то же время в Театре сатиры случился конфликт, который расколол труппу и руководство на два лагеря. Подробности выясняла Teleprogramma.pro.
«Зрителю нельзя дурить голову»
Смерть Александра Ширвиндта стала причиной скандала в Театре сатиры. Спектакль «Где мы?..», в котором играл покойный артист, пришлось отменить.
«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — сообщил «МК».
Актер Александр Олешко внес свое предложение. По его мнению, спектакль отменять не стоило, а лучше было бы сделать его в виде памятного вечера, где артисты могут рассказать, как ставилась пьеса, вспомнить моменты, связанные с Ширвиндтом, поделиться своими чувствами. Но новое руководство театра эту затею не одобрило.
Что касается отмены спектакля, то в случае смерти значимых артистов их перестают показывать зрителю. Такое уже было не раз. После кончины Миронова перестали ставить «Фигаро», а когда скончалась Вера Васильева — отменили постановку «Вера».
«Незаменимые артисты все-таки существуют», — прокомментировали в Театре сатиры.
Впрочем, театр «Ленком» давно нашел выход из таких ситуаций.
Директор театра Марк Варшавер заявил, что ни один нормальный театр не может существовать без второго состава актеров. В «Ленкоме» их и вовсе три.
«Зрителю нельзя дурить голову, и когда он приходит, ему вместо одного спектакля, который он хотел посмотреть, показывать другой, который он видел неоднократно, либо просто отменять постановку. Но это обман», — сказал Марк Варшавер.
Но памятный вечер все же решили организовать. В культурном учреждении рассказали, что 19 июля Ширвиндту исполнилось бы 90 лет, именно на этот день и назначили встречу. К слову, артисты узнали об этом лишь после публикации на сайте театра.
Но будет ли к тому времени предан земле прах Ширвиндта?
После смерти Александра Ширвиндта отменили показ спектакля «Где мы?..». Фото: Global Look Press
«Могут пройти недели и даже месяцы»
Родственники Ширвиндта откладывали похороны артиста. В театре ходили слухи, что родные хотят добиться установления хорошей погоды, чтобы провести церемонию в комфортных условиях. Это вызвало непонимание в актерской среде. И вопрос о том, когда же все-таки процедура будет завершена, уже витал в воздухе.
Только недавно руководство театра сообщило, что похороны народного артиста РСФСР пройдут 14 апреля. Ширвиндт упокоится на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания будут присутствовать только самые близкие. Это пожелание его родных.
Между тем ритуальный агент рассказал, что не всегда кремация и похороны происходят в один день. Между этими двумя событиями «могут пройти недели и даже месяцы».
«Это из-за того, что нужно «утрясти» некоторые вопросы с документами на могилу. Как правило, эти документы оформляются на близких родственников усопшего. Но иногда родственники откладывают подготовку документов, чтобы немного прийти в себя после похорон. Это абсолютно нормальное явление».
А сколько же времени уже прошло после смерти Ширвиндта?
Родные решили похоронить Ширвиндта 14 апреля. На снимке Александр Ширвиндт с женой. Фото: Global Look Press
Как ушел Ширвиндт
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покинул этот мир 15 марта 2024 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. 18 марта в Московском академическом театре сатиры проститься с ним пришли знаменитости российского шоу-бизнеса, в том числе Вера Алентова, Юлия Меньшова, Филипп Киркоров, Юрий Назаров и другие.
После этого тело артиста было кремировано. Таково было прижизненное желание самого Ширвиндта.
По материалам «КП», Utro, MSK1