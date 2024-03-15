Умер президент Театра сатиры, известный актер Александр Ширвиндт. Народному артисту РСФСР было 89 лет. Как сообщается, Александр Ширвиндт скончался 15 марта в одной из столичных клиник.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно от его сына Михаила. Именно он сообщил о кончине мэтра руководству Театра сатиры.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», — подтвердил информацию о смерти Ширвиндта художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Одной из первых на скорбное известие отреагировала Ксения Собчак. Она сообщила, что планировала сделать интервью с Александром Ширвиндтом. Но не успела.

«Ох. Умер Александр Ширвиндт. 89 лет… Человек — глыба. Очень хотела с ним поговорить, но не судьба. Rip», — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

По материалам ТАСС

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