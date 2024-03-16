Какое наследство оставил Александр Ширвиндт

Поздним вечером 15 марта у здания театра Сатиры остановилась пара. Они долго смотрели на положенные у театра букеты цветов и горящую лампадку. В какой-то момент девушка заплакала. Вчера в Москве не стало одного из самых искрометных артистов Александра Ширвиндта, который долгие годы занимал пост худрука театра Сатиры, а потом стал его президентом.

Роли в кино

В кино Александр Анатольевич дебютировал в 1957 году в комедии Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». Артист сыграл заносчивого певца по фамилии Ухов. По сюжету картины скромный и неприметный работник зоопарка (Георгий Вицин) влюбляется в студентку- пловчиху и решает с ней познакомиться, пишет девушке письмо. Но вот однажды она просит у него фотографию. И тогда друг персонажа Вицина отправляет ей снимок с изображением красавчика Ухова.

Ширвиндт блистал даже в самой маленькой роли. Вспомните, например, как его герой вместе со своим другом выдают себя за Станиславского и Немировича-Данченко в картине «Приходите завтра». Так они представляются наивной Фросе Бурлаковой, которая приехала поступать на актрису в Москву, но пропустила вступительные экзамены.