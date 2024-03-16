Какое наследство оставил Александр Ширвиндт

Поздним вечером 15 марта у здания театра Сатиры остановилась пара. Они долго смотрели на положенные у театра букеты цветов и горящую лампадку. В какой-то момент девушка заплакала. Вчера в Москве не стало одного из самых искрометных артистов Александра Ширвиндта, который долгие годы занимал пост худрука театра Сатиры, а потом стал его президентом.
Роли в кино
В кино Александр Анатольевич дебютировал в 1957 году в комедии Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». Артист сыграл заносчивого певца по фамилии Ухов. По сюжету картины скромный и неприметный работник зоопарка (Георгий Вицин) влюбляется в студентку- пловчиху и решает с ней познакомиться, пишет девушке письмо. Но вот однажды она просит у него фотографию. И тогда друг персонажа Вицина отправляет ей снимок с изображением красавчика Ухова.
Ширвиндт блистал даже в самой маленькой роли. Вспомните, например, как его герой вместе со своим другом выдают себя за Станиславского и Немировича-Данченко в картине «Приходите завтра». Так они представляются наивной Фросе Бурлаковой, которая приехала поступать на актрису в Москву, но пропустила вступительные экзамены.
Александр Ширвиндт в фильме «Она вас любит»
«Ирония судьбы, или с легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих» - все эти культовые советские киношлягеры просто невозможно представить без участия Александра Ширвиндта.
Александр Анатольевич был одним из самых любимых актеров – как у зрителей, так и у коллег по цеху. Многие отмечали его невероятное чувство юмора. Рассказывают один забавный случай. Однажды Александру Ширвиндту довелось побывать в компании неких олигархов. Спор зашел о том, где лучше покупать землю: в Швейцарии или Австралии. Актер с важностью отметил, что недавно он приобрел ее в Германии.
Миллионеры поинтересовались размером участка. Ширвиндт ответил, что купил немного земли. Правда, оказалось, что накануне разговора артист привез жене из Германии розу в горшке.
«Между прочим, не соврал: земля вокруг розы – немецкая», - смеялся сам Ширвиндт.
Семья
Как известно, женщины очень любят мужчин с чувством юмора. И Александр Ширвиндт не был исключением. Однако он всю жизнь прожил только с одной женщиной – женой Натальей, с которой познакомился в дачном поселке НИЛ.
По семейной легенде Александр «купился» на то, что в хозяйстве у будущей супруги имелась корова. Правда, потом Буренки уже не было, а Ширвиндт все-таки успел жениться. В этом браке родился сын Михаил, впоследствии ставший известным актером и телеведущим. Александр Анатольевич успел стать и дедом, и прадедом.
Комментарий адвоката
С 1965 года супруги жили в знаменитой высотке на Котельнической набережной, где в свое время их соседями были Людмила Зыкина, Лидия Смирнова, Клара Лучко и другие знаменитости. Также семья владела загородным домом в поселке НИЛ. Усадьбу когда-то построил дедушка Натальи.
Кто может получить в наследство имущество Александра Анатольевича? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил адвокат Юрий Шель.
«Жена и сын Александр Ширвиндта будут наследовать 50% имущественной массы. Но если мать у нотариуса откажется от своей доли в пользу сына, то все перейдет ему. Внуки и правнуки в это число не входят, - пояснил Юрий Шель.
- А вообще, Александр Анатольевич хорошо пожил, несмотря на то что курил качественный табачок. Это люди крепкой советской закалки.
Я ходил на его спектакли в театр Сатиры. Он был в прекрасной форме. Настоящий мастодонт нашего искусства».