Прощание с покойным Александром Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре сатиры

Александр Ширвиндт умер в пятницу, 15 марта. Фото: Global Look Press

Сын покойного артиста Михаил Ширвиндт озвучил время и дату прощания с отцом.

Сын известного артиста, президента Театра сатиры, ныне покойного Александра Ширвиндта Михаил озвучил накануне дату и место церемонии прощания с его отцом.

Прощание с Александром Анатольевичем Ширвиндтом состоится завтра, в понедельник, 18 марта, в Театре сатире. Продлится скорбное мероприятие два часа - с 12:00 до 14:00.

После церемонии состоятся похороны. Тело Александра Ширвиндта предадут земле на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в больнице, где провел последние несколько дней жизни. Ему было 89 лет. Причиной смерти мэтра стали проблемы с сердцем. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также