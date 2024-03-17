Прощание с покойным Александром Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре сатиры

Сын известного артиста, президента Театра сатиры, ныне покойного Александра Ширвиндта Михаил озвучил накануне дату и место церемонии прощания с его отцом.

Прощание с Александром Анатольевичем Ширвиндтом состоится завтра, в понедельник, 18 марта, в Театре сатире. Продлится скорбное мероприятие два часа - с 12:00 до 14:00.

После церемонии состоятся похороны. Тело Александра Ширвиндта предадут земле на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в больнице, где провел последние несколько дней жизни. Ему было 89 лет. Причиной смерти мэтра стали проблемы с сердцем.

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