Причиной смерти Александра Ширвиндта стали проблемы с сердцем

Озвучена предварительная причина смерти известного актера, народного артиста России Александр Ширвиндта. Сообщается, что к летальному исходу могли привести проблемы с сердцем, которые у Александра Ширвиндта были давно.

В 2019-м году Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце, ему был установлен кардиостимулятор.

Через год после вмешательства Александр Ширвиндт перенес пневмонию на фоне ковида. Летом 2022 года врачи поставили Александру Ширвиндту диагноз стенокардия.

Те, кто смотрел последние интервью Александра Ширвиндта, очевидно обратили внимание, как сильно мэтр задыхался, ему было трудно говорить из-за одышки.

По материалам телеграм-канала Mash

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