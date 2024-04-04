«Когда меня не будет — сын скажет»: что разрушило отношения в семье первой красавицы СССР Светланы Светличной

Несколько дней назад 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации. Звезде «Бриллиантовой руки» неожиданно стало плохо, врачи скорой помощи забрали ее из психиатрической клиники, в которой она находилась из-за деменции. Некоторое время назад звезда кино перестала узнавать даже близких, и семья приняла решение определить ее на лечение.
Журналисты попытались узнать о состоянии Светличной сразу после госпитализации. Связались с сыном, ближе у нее никого не было. Неожиданно Алексей Ивашов ответил, что ничем помочь не может.
«Да я не знаю ничего. В больнице она уже два года лежит. Никакой информацией я не владею», — ответил сын актрисы.
Ранее Ивашов уже упоминал, что мало общается с матерью и на то у него есть причины. Да и сама актриса еще до госпитализации в психиатрическую клинику утверждала, что родным наследства не оставит, потому что они этого не достойны. А свою квартиру и кота завещает соседям.
Но что же случилось между Светланой Светличной и ее сыном? Когда пробежала первая трещина в отношениях между людьми, которые должны быть самыми близкими друг другу.
Светлана Светличная. Фото: Global Look Press
Светличная не раз говорила, что в личной жизни была счастлива и как женщина полностью состоялась. Она по праву считалась самой красивой актрисой в Союзе, мужчины ее обожали, она купалась в мужском внимании. Ее муж Владимир Ивашов, боготворил свою супругу с момента знакомства еще во ВГИКе. Он не был ревнив и прощал жене все, даже мимолетные влюбленности в партнеров по съемочной площадке. Светлана не скрывала, что была влюблена в Андрея Миронова и Вячеслава Тихонова, снимаясь с ними в одних картинах.
Потом появились сыновья — Олег и Алексей. Семья стала полной и казалась абсолютно счастливой.
«У меня была красивая свадьба, мой муж был мечтой миллионов женщин — красавец Ивашов, я родила двоих сыновей. Так что как женщина я состоялась абсолютно. Володя меня обожал всю жизнь, был мне очень предан. Он мог, уверена, отдать жизнь за меня», — признавалась артистка.
А в 90-х стало очень сложно. Заслуженные артисты, еще вчера бывшие кумирами миллионов, остались за бортом, без работы, без средств к существованию. Владимир Ивашов отправился обеспечивать семью простым разнорабочим, но здоровье не позволило. Однажды артисту стало плохо прямо на улице, спасти его врачам не удалось.Тогда, возможно, Светличной стоило бы уделить больше своего внимания сыновьям, но она слишком тяжело переживала столкновение с реальностью. Уход любимого мужа, потеря работы. Она начала просто бороться за выживание, и, вероятно, тогда началось охлаждение в отношениях.
Светлана Светличная в роли роковой соблазнительницы. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Едва Светлана оправилась от потери мужа, ее ждал новый удар: сын Олег скончался от токсикоза. Впрочем, актриса всегда утверждала, что не верит заключениям врачей и смерть своего сына по медицинским причинам. Она была уверенна: Олегу «помогли» уйти, и она обязательно бы выяснила, как это произошло и вывела преступников на чистую воду, но ей тогда было слишком тяжело.
«Но если бы я окуналась в это, то не выжила бы. В моем возрасте надо беречь себя, а Олега все равно не вернуть», — вспоминала она.
Алексей остался единственным сыном Светличной, ее самым близким человеком, и тогда их отношения начали портиться окончательно. Алексей женился, начал строить свою семью, Светлана тоже не была готова остаться одна. Вышла замуж во второй раз за барда Сергея Сокольского. Правда, эта «новая семья» просуществовала меньше месяца. Потом были просто мужчины, часто сильно моложе своей знаменитой избранницы.
У Алексея и Светланы накопились взаимные претензии. Светличной, как это часто бывает, не нравилась невестка. Сын был недоволен связями матери, ему казалось, что этим молодым мужчинам были нужны только мамины деньги и возможность прославиться и пожить за ее счет. Потом они поссорились окончательно, решили больше не общаться, но Светлана скучала по сыну и не считала, что чем-то обидела его.
«У меня испытание сложнейшее. Младший сын ушел в иной мир не своей смертью, а со старшим общение не сложилось... Я думаю, когда меня не будет, сын скажет: «А я был не прав», — говорила артистка.
Светлана Светличная. Фото: Global Look Press
Близкий друг Светличной Прохор Шаляпин считает, что сын не виноват в размолвке с мамой, об этом он рассказал Teleprogramma.pro
«Со старшим сыном, у нее были достаточно сдержанные отношения. И достаточно сдержанные отношения с внучкой. Но я могу сказать, что абсолютно адекватная девочка, абсолютно нормальный сын. Сын и внучка Светланы Афанасьевны стали жертвами ее затмений, фантазий, ее характера, достаточно сложного», — заявил певец.
Он признался, что актриса разрывала с ним дружбу, потому что ей приснился сон, в котором он ее душил. Но через месяц Светлана позвонила и извинилась. Она узнала, что если во сне мужчина душит женщину, значит он ее любит.
«С сыном не сложились отношения, я думаю, в принципе из-за того, что она актриса. Такая актриса, вся такая немножечко ветренная, человек настроения. А о сыне и о внучке я могу сказать тоже только хорошее. Абсолютно нормальные люди, с нормальным отношениям к матери, помогали ей по мере сил и помогают. Конечно, я очень переживаю и хочу, чтобы она выкарабкалась», — заключил Прохор.
Лишь несколько лет назад Светличная помирилась с сыном и даже увидела своего правнука Владимира, которого назвали в честь знаменитого прадедушки. А в 2022 году Светлана уже перестала узнавать близких и попала в лечебницу. Алексей нечасто навещал ее и даже не сразу узнал, что мама с сердечным приступом попала уже в другую больницу. Комментарии давать Ивашов-младший отказывается. Видимо, есть такие ошибки, которые исправить уже нельзя.
По материалам «Рен-ТВ», «Аргументы и факты», Super.ru