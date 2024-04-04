«Когда меня не будет — сын скажет»: что разрушило отношения в семье первой красавицы СССР Светланы Светличной

Несколько дней назад 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации. Звезде «Бриллиантовой руки» неожиданно стало плохо, врачи скорой помощи забрали ее из психиатрической клиники, в которой она находилась из-за деменции. Некоторое время назад звезда кино перестала узнавать даже близких, и семья приняла решение определить ее на лечение.

Журналисты попытались узнать о состоянии Светличной сразу после госпитализации. Связались с сыном, ближе у нее никого не было. Неожиданно Алексей Ивашов ответил, что ничем помочь не может.

«Да я не знаю ничего. В больнице она уже два года лежит. Никакой информацией я не владею», — ответил сын актрисы.

Ранее Ивашов уже упоминал, что мало общается с матерью и на то у него есть причины. Да и сама актриса еще до госпитализации в психиатрическую клинику утверждала, что родным наследства не оставит, потому что они этого не достойны. А свою квартиру и кота завещает соседям.

Но что же случилось между Светланой Светличной и ее сыном? Когда пробежала первая трещина в отношениях между людьми, которые должны быть самыми близкими друг другу.