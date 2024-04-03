Светлана Светличная не может самостоятельно есть и пить после острого инфаркта миокарда

Светлана Светличная в конце марта была госпитализирована. Она провела почти неделю в реанимации в НИИ им. Склифосовского с острым инфарктом. Состояние звезды кино было тяжелое. А 29 марта ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Позже Светлану Афанасьевну выписали из больницы, но отмечается, что у артистки есть серьезные проблемы со здоровьем. Светличная вернулась в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина, где и находилась ранее.

Отмечается, что она не может питаться самостоятельно. Поэтому ей назначено внутривенное питание. Это значит, что еду и воду актриса будет получать в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. По данным Телеграм-канала Shot, за сутки Светличная должна получать не меньше полутора литров такой еды. После пережитого инфаркта миокарда у нее появилась сильная слабость и давление стало низким, поэтому сама она кушать не может.

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Также у артистки, которой 83 года, обострились другие недуги. На ее состояние влияет коронарный синдром. Еще у звезды кино гипертоническая болезнь третьей стадии, которая поражает сердце и почки. Добавим, что до госпитализации Светличная уже не ходила. Персонал психиатрической клиники о ней заботится.

У звезды есть два сына и внуки. Родные навещают актрису.