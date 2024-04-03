Терапевт Ярцева считает, что восстановление перенесшей инфаркт Светличной будет продолжительным

Состояние здоровья известной актрисы Светланы Светличной, которая в конце марта была госпитализирована после острого инфаркта миокарда, остается стабильно тяжелым, она пока не может есть и пить самостоятельно из-за слабости и пониженного давления. Поэтому ей назначено внутривенное питание. Пищу 83-летняя актриса будет получать в виде жидкого раствора через катетер.

Терапевт Ирина Ярцева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, сколько времени понадобится артистке на восстановление после инфаркта.

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Врач отметила, что в каждом случае все индивидуально, многое зависит от наличия у человека сопутствующих заболеваний. Но учитывая, что Светличная в последние годы вела малоподвижный образ и уже не могла обходиться без посторонней помощи, а также страдает деменцией и гипертонией, восстановление, по словам Ярцевой, скорее всего, будет продолжительным.