Светлану Светличную госпитализировали из-за инфаркта миокарда

83-летняя звезда советского кино, актриса Светлана Светличная, экстренно госпитализирована в Москве. Знаменитость почувствовала себя плохо в эту среду, 27 марта.
Врачи, приехавшие на вызов в психиатрическую клинику, где Светлана Светличная находится в связи с деменцией, сделали ЭКГ и приняли решение поместить ее под наблюдение в отделение кардиологии.
Медики поставили Светлане Светличной диагноз: острый инфаркт миокарда — и поместили в реанимационное отделение. Сейчас пожилой актрисе оказывается квалифицированная помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что у Светланы Светличной обнаружены серьезные проблемы с сердцем.
По материалам телеграм-канала Mash