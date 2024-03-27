Светлану Светличную госпитализировали из-за инфаркта миокарда

83-летняя звезда советского кино, актриса Светлана Светличная, экстренно госпитализирована в Москве. Знаменитость почувствовала себя плохо в эту среду, 27 марта.

Врачи, приехавшие на вызов в психиатрическую клинику, где Светлана Светличная находится в связи с деменцией, сделали ЭКГ и приняли решение поместить ее под наблюдение в отделение кардиологии.

Медики поставили Светлане Светличной диагноз: острый инфаркт миокарда — и поместили в реанимационное отделение. Сейчас пожилой актрисе оказывается квалифицированная помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что у Светланы Светличной обнаружены серьезные проблемы с сердцем.

По материалам телеграм-канала Mash

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».