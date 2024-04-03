Шаляпин о своем завещании: «Оно должно быть у каждого человека»

Прохор Шаляпин в свои 40 лет уже составил завещание, в котором прописал родственников, которым хочет оставить свои деньги и собственность. Певец не скрыл, что исключил из бумаг двух близких людей: дядю по материнской линии и своего двоюродного брата.

Издание Teleprogramma.pro попросило музыканта пояснить, почему уже сейчас он поспешил прописать и нотариально заверить, к кому перейдет его имущество.

«Я сказал вчера все, что посчитал нужным касаемо этих деликатных тем. Это пришлось к слову, но это не заявление и не попытки черного пиара. Касаемо завещания, оно должно быть у каждого человека, не взирая на возраст и состояние здоровья. У каждого есть кому что-то оставить в наследство, у кого есть ответственность перед близкими», — высказался Прохор Шаляпин.

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