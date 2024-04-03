Невестка Светличной отказалась комментировать новости о том, что актриса перестала есть и пить

Звезда советской кинокомедии «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная прекратила принимать пищу и пить воду, пережив острый инфаркт миокарда, передает информационный telegram-канал SHOT. Врачи, взявшиеся спасать знаменитость, вводят ей питание и жидкость в организм при помощи капельницы.

По данным источника, 83-летняя Светлана Светличная была доставлена в реанимационное отделение НИИ Склифосовского 27 марта, ее состояние медики назвали тяжелым. Далее актрису направили в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных, а потом перевели в психиатрическое отделение клиники имени Ганнушкина.

Сообщается, что Светлана Светличная в настоящее время очень ослаблена и страдает от пониженного давления. В таком состоянии она практически ничего не может делать, поэтому пищу вынуждена принимать только через катетер.

Teleprogramma.pro попыталась выяснить у ее невестки Ольги Ивашовой, насколько тяжелое состояние звезды и как она себя чувствует на сегодняшний день. Однако родственница Светланы Светличной по какой-то причине решила скрыть подробности от читателей издания.

«Спрашивайте у тех, кто распространяет всякую информацию. Мы никакой информации не даем! Всего доброго!» — только и ответила Ольга Ивашова.

Отметим, что Светлана Светличная уже давно страдает от деменции. Был момент, когда она уходила из дома и терялась, забывая дорогу домой. После нескольких таких инцидентов ее было решено разместить в психиатрической клинике.

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