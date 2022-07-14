«Какой принт! Какая посадка!»: Подольская примерила пять остромодных костюмов этого лета

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. После участия в шоу «Фабрика звезд» к ней пришла слава.
Примечательно, что артистка также обрела счастье в личной жизни. Она растит двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. А помогает ей во всем муж Владимир Пресняков.
В последнее время Наталья много гастролирует. Для выхода на сцену она выбирает платья и костюмы. Дома певица также предпочитает выглядеть стильно. На этот раз она решила похвастаться новыми нарядами. Артистка пополнила гардероб актуальными образами.
Для начала она примерила костюм в пудровом цвете со струящейся юбкой и блузкой оверсайз.
«Как круто, когда у тебя подруга дизайнер! Боже! А что? Юбочка прозрачная! Очень классный костюм!» – поделилась звезда.
Следом Подольская решила покрасоваться в шелковом костюме в бельевом стиле. Наряд небесного цвета с удлиненным жакетом скрыл изъяны ее фигуры.
«Я сложно отношусь к пижамной моде, но влюбилась просто в этот костюм! Во-первых – цвет! Во-вторых – ткань! Ну и конечно крой! Очень эффектно на вечер!» – отметила певица.
Также ей приглянулся твидовый костюм с приталенным жакетом и длинной юбкой с разрезом. Лук в цвете карпича она дополнилалодочками.
«Вот этот костюм просто любовная любовь! Во-первых, самый нереальный, самый модный в этом сезоне цвет. Во-вторых, он просто волшебный!» – сказала артистка.
На этом примерка не закончилась Наталья решила щегольнуть в алом костюме с укороченными брюками и принтом горошек. Наряд позволил сделать акцент на тонких щиколотках.
«Это вообще! Выше всех похвал! Какой принт! Какая посадка! Это просто достойный конкурент! Очень красиво», – призналась певица.
Последний наряд понравился даже Преснякову. Артистка перед ним стала позировать в черном костюме с мерцающими пайетками.
«А если надоели вечерние платья – это улетная бомба! Вот такой костюм. Вовка, я тут влюбляюсь! Просто не хочется снимать», – сказала она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. К слову, костюмы также нравятся Агате Муцениеце. В восторге от подобных луков и Лариса Долина.