«Какой принт! Какая посадка!»: Подольская примерила пять остромодных костюмов этого лета

В последнее время Наталья много гастролирует. Для выхода на сцену она выбирает платья и костюмы. Дома певица также предпочитает выглядеть стильно. На этот раз она решила похвастаться новыми нарядами. Артистка пополнила гардероб актуальными образами.

Для начала она примерила костюм в пудровом цвете со струящейся юбкой и блузкой оверсайз.

«Как круто, когда у тебя подруга дизайнер! Боже! А что? Юбочка прозрачная! Очень классный костюм!» – поделилась звезда.

Следом Подольская решила покрасоваться в шелковом костюме в бельевом стиле. Наряд небесного цвета с удлиненным жакетом скрыл изъяны ее фигуры.

«Я сложно отношусь к пижамной моде, но влюбилась просто в этот костюм! Во-первых – цвет! Во-вторых – ткань! Ну и конечно крой! Очень эффектно на вечер!» – отметила певица.

Также ей приглянулся твидовый костюм с приталенным жакетом и длинной юбкой с разрезом. Лук в цвете карпича она дополнилалодочками.