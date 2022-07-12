«Привлекает внимание»: 66-летняя Долина в модном костюме с пайетками щегольнула на публике

Лариса Долина является одной их самых известных исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене и завоевала любовь поклонников. Ее не раз называли лучшей джазовой певицей.

А в последнее время она также часто записывает дуэты с молодыми исполнителями и не перестает хвастаться новыми образами. Звезда похудела и сменила гардероб.