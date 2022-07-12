«Привлекает внимание»: 66-летняя Долина в модном костюме с пайетками щегольнула на публике

Артистка в компании певца Джони оказалась в Сочи. Она отметилась в наряде, который оценила стилист- имиджмейкер Виктория Шабанова.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Лариса Долина является одной их самых известных исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене и завоевала любовь поклонников. Ее не раз называли лучшей джазовой певицей.

А в последнее время она также часто записывает дуэты с молодыми исполнителями и не перестает хвастаться новыми образами. Звезда похудела и сменила гардероб.

Недавно Долина прилетела в Сочи. Она провела время на Музыкальном форуме Леона Агутина. Она давала мастер-классы и выступала на сцене. Певица отметилась в платье оверсайз на вечеринке. А вот накануне она покрасовалась на сцене в мерцающем костюме с пайетками.

Струящиеся брюки и удлиненный жакет вытянули силуэт, скрыв изъяны ее фигуры. Примечательно, что Ларисой Александровной предстал молодой певец Джони. 

«Джонни, совершенно потрясающий! Сумасшедшая энергетика, правильный посыл, музыкальная чуйка и голос офигенный! Люблю! В планах - дуэт!» – заявила звезда.

Лариса Долина и Джони. Фото: соцсети звезды

Поклонники осыпали Ларису Александровну комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Пайетки один из трендов, которые постепенно становятся классикой. Они с нами уже как минимум пару сезонов. Стоит отметить, что на показах Недели кутюрной моды, которая завершилась в Париже, можно было их так же видеть. А это значит, что в будущих коллекцих модных домов они будут активно использоваться.

Лариса Долина удачно выбрала такой сверкающий костюм для концерта. Он привлекает внимание. Он актуального кроя, фасона, а сам цвет очень идет певице.

Однако, следует помнить, что любая блестящая фактура ткани способна визуально добавить объем. У Ларисы Долиной прекрасная стройная фигура, поэтому на ней костюм смотрится гармонично. Но если у женщины присутствуют определенные нюансы фигуры – стоит помнить про свойство блестящих тканей, которое может сработать во вред визуальному впечатлению», – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro

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