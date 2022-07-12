Подхватил и понес: Подольская в летящем платье цвета Барби продемонстрировала идиллию с Пресняковым

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепким браком. Певица в свои 40 лет продолжает следить за собой.

Также она не только дает концерты, но и занимается домашними делами. Артистка воспитывает двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.