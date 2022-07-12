Подхватил и понес: Подольская в летящем платье цвета Барби продемонстрировала идиллию с Пресняковым

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепким браком. Певица в свои 40 лет продолжает следить за собой.
Также она не только дает концерты, но и занимается домашними делами. Артистка воспитывает двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Примечательно, что Владимир Пресняков всегда тепло и с нежностью говорит о жене. Он с радостью ей помогает и готов развлекать детей, если возлюбленная хочет отдохнуть. На этот раз певица поделилась трогательным видео. Она показала, как гуляла с мужем, облачившись в платье цвета Барби. Артистка натерла ногу, поэтому сменила туфли на кеды.
А потом Пресняков подхватил ее и стал катать на своей спине. Они прогуливались по центру Москвы вдвоем.
«Если ты натерла ноги, включай мою песню «Такая сильная любовь» и забирайся на ручки. Кстати, сегодня день нашего с Вовой венчания», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.
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«Какая милота», «Вы такие классные», «Милая пара, счастливые люди», «Милота невероятная», «Наташа, до чего ты красивая», «Леди в розовом», «Это шикарно», — стали писать подписчики.