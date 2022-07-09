Сама нежность: Подольская в белоснежном платье со шлейфом появилась на публике в Муроме

Примечательно, что Подольская не так давно отметила 40-летие. Она продолжает следить за фигурой и часто носит броские наряды. Накануне певица отправилась в Муром. Она приняла участие в праздничном концерте с Юлией Проскуряковой, Игорем Николаевым и другими селебрити.

Для такого случая Наталья выбрала белое платье со шлейфом и кружевом. Наряд подчеркнул фигуру певицы, а открытая спина стала изюминкой образа.