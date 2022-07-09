Сама нежность: Подольская в белоснежном платье со шлейфом появилась на публике в Муроме

Наталья Подольская является известной певицей. Она любит проводить время не только на сцене, но и с родными. Артистка уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они живут в загородном доме, где растят двоих сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Артист во всем помогает жене, в том числе и в воспитании наследников.
Примечательно, что Подольская не так давно отметила 40-летие. Она продолжает следить за фигурой и часто носит броские наряды. Накануне певица отправилась в Муром. Она приняла участие в праздничном концерте с Юлией Проскуряковой, Игорем Николаевым и другими селебрити.
Для такого случая Наталья выбрала белое платье со шлейфом и кружевом. Наряд подчеркнул фигуру певицы, а открытая спина стала изюминкой образа.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Сегодня, 9 июля, на первом канале в 21.35 будет трансляция концерта из Мурома. И я там был», – написала в соцсети звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядела словно невеста.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Очень красиво», — отметила Саша Савельева. «Очень красивая!» — присоединилась Кристина Асмус. «Божечки, какая красотка и платье», «Наташа, платье — огонь Вы — очень нежная в нем!», «Платье шикарное и ноги длинные! Красавица», «Господи, только ради таких платьев стоит жить. Как красиво!» — прокомментировали пост подписчики.