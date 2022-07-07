«Мама! Не фоткай!»: Подольская засняла, как Пресняков развлекает сыновей на прогулке

В последнее время Наталья успевает давать концерты, а вот выходные посвящает семье. На публике она привыкла появляться в вечерних платьях или костюмах, а вот перед родными предстает в шортах. Накануне вечер она провела во дворе, где гуляла с детьми.

Пресняков помог ей развлечь сыновей. Он решил покатать маленького Ивана и помог ему встать на электрический самокат.

«Подготовился? Красавчик! Погнали!» — сказала звезда.

К ней приехал старший сын Артемий, который самостоятельно катается на своем двухколесном транспорте.