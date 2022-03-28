«Костюм пришлось перешивать»: Мари Краймбрери – о том, как похудела на шоу «Маска» и извинениях перед Валерией

Артистка скрывалась под маской Леопарда и для нее оказалось сюрпризом, что Валерия и Филипп Киркоров знают ее голос.

Страсти в шоу «Маска» на НТВ накаляются с каждым выпуском. 27 марта проект покинул Леопард. Кто скрывается под этой маской, жюри и зрители поняли уже давно, но не спешили рассекречивать участницу — наслаждались ее голосом.

С начала шоу маски уже скинули Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров) и Осьминог (Наталья Подольская).

Теперь настал черед уйти Мари Краймбрери. Teleprogramma.pro узнала у артистки, как она выбрала данный костюм, что было самым сложным и почему чуть не сгорела на сцене.

— Вы сняли маску – увы или ура?

— И увы, и ура одновременно. «Маска» — самое лучшее шоу. У меня не было задачи выиграть, я просто мечтала участвовать в этом проекте, и точно не буду ныть: «Я такая талантливая, а меня недооценили».

Честно говоря, я не ожидала, что продержусь так долго. Я не умею врать, для меня это каждый раз было стрессом. И в какой-то момент я просто решила быть честной, и каждый раз думала: «Ну, все, сегодня уйду – и не уходила, чему очень удивлялась». Это счастье!

Я участвовала в крутом шоу и безумно рада, что покидаю его на такой классной ноте, без какой-либо грусти. В этом выпуске у меня был безумно красивый номер. Я спела огромное количество потрясающих песен других артистов, чего не делала раньше никогда, потому что пою только свои песни.

— Как вы согласились участвовать в шоу?

— С первого сезона «Маски» я везде ходила и говорила: «Возьмите меня в «Маску», возьмите меня в «Маску». И меня взяли. Вот она – сила визуализации. — Я прыгала от счастья, в прямом смысле! Не могла сдержать эмоции и когда выбирала костюм, и когда мерила его.

Мне хотелось взять все костюмы и в каждом выступить хотя бы по одному разу. Считаю, что это невероятное шоу! Многие, кстати, еще в первом сезоне думали, что я прячусь в костюме Волка. Но я отвечала: «Я не Волк, я хочу быть новой масочкой».

— Как вы выбрали костюм Леопарда?

— Мы приехали на встречу с создателями шоу, и мне дали на выбор несколько масок. Честно, я влюбилась в каждую. Помню, что сначала хотела костюм Пса и читать рэпчик на сцене, но меня отговорили. Я Лев по знаку зодиака, мне близки все эти дикие кошки.

Поэтому я была в том костюме, который полностью отражает меня. Кстати, платье Леопарда довольно сильно сковывало движения, но я научилась танцевать даже в нем, меня было не остановить!

— Как удавалось скрывать от родных свое участие в шоу?

— Это было несложно, потому что я трудоголик. И когда говорю, что уезжаю на работу, то редко отчитываюсь, куда именно. А работы у меня, к счастью, много. Поэтому никто ничего не заподозрил. Однако меня довольно быстро узнали, но я отчаянно говорила, что даже если пошла бы, то выбрала бы костюм Пчелы.

— Какие ощущения испытывали, находясь в нем? Не было ли панических атак, проблем с дыханием? Сковывает ли он движения? Что в нем видно?

— Проблемы с дыханием были безумные, я вообще не могла дышать. Моя маска очень плотно сидела на лице и соответственно, когда я снимала ее — наблюдала свою красную, отекшую с заломами кожу. Виден был мне только пол. Что происходило впереди, я не знала вообще. По идее, где должны были быть глаза по задумке — у меня был нос. Носом, знаете, не особо видно что-то.

Во втором выпуске, когда я пела песню Валерии «Отпусти меня», я стояла на подиуме, и боялась с него сорваться, потому что почти ничего не видела, или загореться, потому что свечи горели по-настоящему. Но обошлось, я справилась!

— Наверняка обсуждали с Анной Плетневой ее участие в «Маске»? Какие-то идеи, советы для себя почерпнули?

— Нет. Я же не признавалась, что меня взяли в шоу. Плюс, ни у меня, ни у Ани, не припомню такого, чтобы мы прям боролись за победу в шоу. Мы родились в один день, а значит могу сказать и за нее: это тот случай, когда участие доставляет такое сильное удовольствие, что ты даже не думаешь соревноваться, а просто кайфуешь.

— Многие участники худеют на шоу. Вы похудели?

— Я похудела во время шоу, но не от костюма. Просто совпали обстоятельства. И наши швеи расстроились, потому что на мне висел костюм, а он у меня сшит прям по фигуре был. Приходилось прибегать к перешивкам во время проекта.

— Удалось ли пообщаться с жюри после съемок? Кто что вам сказал?

— Да, я спросила у Валерии не обиделась ли она, что я называла ее мамой. Она посмеялась и сказала, чтобы даже не думала о таком. Если честно, мы за кадром говорили друг другу все то же самое, что и в кадре.

— Как старались маскироваться? К каким приемам прибегали (меняли интонации, вокал, походку)?

— Ой, мы пытались замаскироваться и в какой-то момент закадровая команда сказала: «Уже все поняли, что ты Краймбрери, это нельзя скрыть — давай петь своим голосом».

Так и началась моя история, в которой «Кеды» я пела со слезами на глазах под маской, потому что мне уже не приходилось играть. А я сама по себе чувствительная девочка, как оказалось (улыбается).

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