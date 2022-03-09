«Только она обладает таким тембром»: Гришаева предположила, кто поет под маской Анубиса

Нонна Гришаева в свежем интервью после того, как ее раскрыли в шоу «Маска», поделилась своими предположениями относительно того, кто может петь в костюме Анубиса. Сама артистка выступала под маской Лошади. И в этой экипировке, как потом призналась Нонна, практически ничего не было видно.

«Только в ноздрях были две маленькие дырочки, через которые я даже не всегда могла сориентироваться, где находятся члены жюри. Еще было небольшое закрытое сеткой отверстие внизу. Но и там при определенном свете ничего не было видно», — сетовала актриса.

Также Гришаева поделилась своим мнением о том, кто скрывается под маской Анубиса. Нонна уверена, что это Диана Анкудинова. Таким тембром голоса, как говорит артистка, обладает только эта яркая исполнительница.

«Я болею за Козерога и Анубиса. Мне кажется, что мое предположение окажется верным, и под маской Анубиса скрывается Диана Анкудинова. Потому что только она обладает таким удивительным тембром», — приводит «СтарХит» слова Нонны Гришаевой.

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