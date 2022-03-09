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«Только она обладает таким тембром»: Гришаева предположила, кто поет под маской Анубиса

Сама артистка выступала в костюме Лошади.

«Только она обладает таким тембром»: Гришаева предположила, кто поет под маской Анубиса
Нонна Гришаева. Фото: пресс-служба НТВ

Нонна Гришаева в свежем интервью после того, как ее раскрыли в шоу «Маска», поделилась своими предположениями относительно того, кто может петь в костюме Анубиса. Сама артистка выступала под маской Лошади. И в этой экипировке, как потом призналась Нонна, практически ничего не было видно.

Шоу "Маска"
Жюри шоу «Маска» узнали, что в костюме Лошади скрывалась Нонна Гришаева. Фото: пресс-служба НТВ

«Только в ноздрях были две маленькие дырочки, через которые я даже не всегда могла сориентироваться, где находятся члены жюри. Еще было небольшое закрытое сеткой отверстие внизу. Но и там при определенном свете ничего не было видно», — сетовала актриса.

Также Гришаева поделилась своим мнением о том, кто скрывается под маской Анубиса. Нонна уверена, что это Диана Анкудинова. Таким тембром голоса, как говорит артистка, обладает только эта яркая исполнительница.

Шоу "Маска"
Нонна Гришаева уверена, что под маской Анубиса поет Диана Анкудинова. Фото: пресс-служба НТВ

«Я болею за Козерога и Анубиса. Мне кажется, что мое предположение окажется верным, и под маской Анубиса скрывается Диана Анкудинова. Потому что только она обладает таким удивительным тембром», — приводит «СтарХит» слова Нонны Гришаевой.

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