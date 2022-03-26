Разделил декрет: Джанабаева высказалась об отцовстве многодетного Меладзе

Певица Альбина Джанабаева уже год пребывает в статусе многодетной мамы. Ее муж Валерий Меладзе уже давно достиг этого еще в первом браке – у него там родилось трое дочерей.

Джанабаева подарила Меладзе двух сыновей, а почти год назад – еще и дочурку. Многодетный отец при этом особенно сильно погрузился в отцовство именно с шестым ребенком.

На глазах у многих миллионов фолловеров в соцсетях он выполняет свои обязанности, и это, как выясняется, не напускное, а абсолютно искреннее стремление – он разделил декрет с женой.

Джанабаева призналась в интервью «ТН Звезды», что никак не влияла на поведение мужа, это он сам стремится себя так проявить.

«Я не уговаривала супруга, это его личное, абсолютно осознанное желание. Думаю, что и с ним происходят те же самые перемены и трансформации. Никого не нужно уговаривать, он сам проявляет инициативу в любой помощи. Мне кажется, мужчину в подобном случае уговорить невозможно, в нем самом либо есть эта потребность заботиться, либо нет», — высказалась звезда.

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