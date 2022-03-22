«Выше облаков»: Подольская после разоблачения в шоу «Маска» отправилась покорять горные вершины

Певица Наталья Подольская отправилась на отдых с мужем и детьми.

Популярная певица Наталья Подольская в эти дни отдыхает в Сочи. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым и детьми она наслаждается красотами Красной Поляны и курорта «Роза Хутор».

Наталья Подольская поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлелась на фоне горных вершин в экипировке горнолыжника.

«Выше облаков. В «Розе Хутор», кстати, просто офигенное катание в эти дни. И с погодой повезло, и людей мало», — рассказала Наталья Подольская.

Напомним, Наталья Подольская принимала участие в популярном шоу телеканала НТВ «Маска». В финале шестого выпуска, который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 20 марта, ее разоблачили. Подольская выступала в Маске Осьминога.

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