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«Я не ожидал, что вылечу первым»: Костомаров рассказал об обиде из-за раннего ухода с «Маски»

Как отметил прославленный фигурист, он не будет ни за кого болеть на проекте.

«Я не ожидал, что вылечу первым»: Костомаров рассказал об обиде из-за раннего ухода с «Маски»
Роман Костомаров. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что был очень расстроен своему раннему вылету из популярного шоу «Маска» на канале НТВ.

Роман Костомаров
Роман Костомаров. Фото: Globallookpress.com

«Я не ожидал, что вылечу первым. Конечно, мне было обидно. Будучи спортсменом я привык все делать на максимуме и идти до конца. К тому же я уже успел записать пять песен и планировал продержаться как минимум пять программ».

Роман Костомаров

Как отметил Роман Костомаров, педагоги по вокалу говорили, что у него неплохо получается петь. При этом он заметил, что так и не понял, по какому критерию отчисляют участников.

Сам он рад, что его никто не узнал. Костомаров заметил, что болеть на шоу ни за кого не будет. У него просто не успели появиться какие-нибудь любимчики, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что олимпийский чемпион Роман Костомаров первым вылетел из шоу «Маска» среди всех звезд проекта. Он скрывался под маской Пса.

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