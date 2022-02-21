«Я не ожидал, что вылечу первым»: Костомаров рассказал об обиде из-за раннего ухода с «Маски»

Как отметил прославленный фигурист, он не будет ни за кого болеть на проекте.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что был очень расстроен своему раннему вылету из популярного шоу «Маска» на канале НТВ.

«Я не ожидал, что вылечу первым. Конечно, мне было обидно. Будучи спортсменом я привык все делать на максимуме и идти до конца. К тому же я уже успел записать пять песен и планировал продержаться как минимум пять программ». Роман Костомаров

Как отметил Роман Костомаров, педагоги по вокалу говорили, что у него неплохо получается петь. При этом он заметил, что так и не понял, по какому критерию отчисляют участников.

Сам он рад, что его никто не узнал. Костомаров заметил, что болеть на шоу ни за кого не будет. У него просто не успели появиться какие-нибудь любимчики, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что олимпийский чемпион Роман Костомаров первым вылетел из шоу «Маска» среди всех звезд проекта. Он скрывался под маской Пса.

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