Никаких секретов: поклонники «Маски» указали на участника, которого хотят разоблачить следующим

На телеканале НТВ продолжает самый засекреченный проект «Маска», в котором от 14 участников в шоу осталось 10 таинственных масок. Зрители уже узнали, что в костюме Джокера выступал Наваи Бакиров, Лошадью была Нонна Гришаева, Павлин – Альбина Джанабаева, а самым первым снял маску Пес – им был Роман Костомаров.

В преддверии шестого выпуска телезрители гадают, кто покинет проект следующим. В телеграм-канале уже высказалось более трех тысяч подписчиков. И многие уверены, что будет рассекречен Осьминог.

Также фигурируют имена Пончика, по мнению многих участников, он был спасен Киркоровым незаслуженно, и не могут ему простить ухода Лошади, а также Леопарда и Дракона. Как бы то ни было, очень скоро мы уже сможем оценить новые номера участников, а также узнать, кто из звезд оказался под одной из масок.

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