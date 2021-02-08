Нателла Крапивина: «У Светланы Лободы на меня море компромата»

На предпремьерном показе фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» продюсер поделилась планами пойти в политику и рассказала об Ольге Бузовой.

Нателла Крапивина — успешный продюсер, она отвечает за карьеру Светланы Лободы, а еще успевает заниматься кино. В кинотеатрах вышел фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Ангелины Никоновой. В ролях: Анна Чиповская, Виктория Исакова, Федор Лавров, Дарья Урсуляк и многие другие. Нателла Крапивина выступила одним из продюсеров картины.

Teleprogramma.pro поговорила с Нателлой о том, чего ждать зрителю, об идее пойти в политику и дне рождении Ольги Бузовой.

— Нателла, в Москве постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Как думаете, это отразится на посещаемости фильма? Какого результата ждете по сборам?

— На мой взгляд, посещаемость зависит от желания людей ходить в кино или театры. Мы видели примеры, когда при 35% заполняемости некоторые картины собирали по полмиллиарда. Поэтому ограничения не сильно влияют.

Но, как правило, авторское кино не собирает много. Но, конечно, хотим верить в лучшее.

— А с кем было особенно круто работать?

— Мне кажется, что все ребята, которые оказались на съемочной площадке, были хороши. Выделить сложно, я получила удовольствие.

— Недавно появились новости, что вы собираетесь в политику. Это правда?

— Да.

— В свою очередь, Светлана Лобода сказала, что если вы оставите продюсирование, то она сольет на вас компромат в Сеть. Как думаете, о каком компромате может идти речь?

— На самом деле Светлана категорически против, чтобы я даже думала о политике. Компромата у нее на меня море (смеется), поэтому пока мы ищем компромисс.

— А если говорить о политике, то куда вы собираетесь?



— Возможно, лоббировать какие-то инициативы в Министерстве культуры. Или быть каким-нибудь советником или возглавить Департамент культуры Москвы. Не знаю точно где, но там, где я могу быть полезна. Мне кажется, я достаточно опытна в том, чем занимаюсь и есть огромное количество отраслей, где можно было меня применить.

— Если говорить о новостях, связанных с вами, то недавно вы поделились желанием родить второго ребенка. Вы серьезно задумываетесь о пополнении и как быть с карьерой?

— Да, очень серьезно задумываюсь. И карьеру ставить на паузу не собираюсь, детей и работу можно очень удачно совмещать, поверьте мне.

— Впереди 14 февраля, для вас этот праздник существует или он вам чужд?

— Я ненавижу 14 февраля, не понимаю, о чем этот день. Мне кажется, любовь нужно праздновать каждый день, она совершенно точно никакими календарями не может быть обозначена.

— Недавно был день рождения Ольги Бузовой, на празднике собралось много звезд. Вас на мероприятии не было. Скажите, вас приглашали, но вы не пошли или приглашения не поступало?

— Мы не дружим и не общаемся. Мы знакомы шапочно, но не на столько близки, чтобы приглашать друг друга на празднование дня рождения.

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