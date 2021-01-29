«Вас никогда не забудут»: Анна Чиповская рассказала, за что благодарна покойному Василию Лановому

Трагическая новость пришла поздно вечером 28 января. О смерти своего супруга, народного артиста СССР, легендарного актера и театрального педагога Василия Ланового сообщила звезда театра и кино Ирина Купченко. Василий Семенович скончался на 88-м году жизни от последствий коронавируса.

Многие знаменитости скорбят об уходе Василия Ланового, вспоминают, каким прекрасным актером и замечательным человеком он был.

Анна Чиповская на своей страничке в Instagram рассказала, что Василий Семенович помог их семье выжить в трудные девяностые годы. Мама звезды, тоже аткриса Ольга Чиповская служила в одном театре с Василием Лановым.

«Ушел. Благодаря ему моя мама в самые тяжелые моменты 90-х могла меня хорошо накормить. Он помогал, делал сборные выездные концерты. Вас никогда не забудут, Василий Семенович. Ни вас, ни ваши роли, ни ваши дела, ни то, как вы читали Пушкина и пели украинские песни. Светлая память», — написала Анна Чиповская.

Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Прощание с великим актером состоится в понедельник, 1 февраля.

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