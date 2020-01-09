«Это действительно новый уровень»: Крапивина оценила «Вторжение» Бондарчука

Продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, в Instagram высказалась о фильме «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука. Как отметила девушка, вообще-то подобные картины не ее жанр. Она не любит фильмы-катастрофы про пришельцев и вурдалаков.

Однако эту картину она пропустить не могла. По ее словам, над данной лентой работала целая армия людей. Кроме того, ей понравилось «Притяжение».

Нателла Крапивина выразила свое восхищение режиссером Федором Бондарчуком. «Это действительно новый уровень! Ты смотришь блокбастер российского производства и совершенно об этом не думаешь! Потому что снято фантастически, графика абсолютно голливудская, актеры, которых ты любишь, динамика, которая держит, сценарий, в котором затронуты очень важные и актуальные темы», — заметила она.

Как добавила Нателла Крапивина, она понимает, что куча диванных критиков набросится на нее с упреками. У каждого, как она думает, свои задачи. У одних выбрасывать желчь, а у других создавать историю и задавать планку.