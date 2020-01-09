КИНО

«Это действительно новый уровень»: Крапивина оценила «Вторжение» Бондарчука

Продюсер певицы Светланы Лободы осталась в полном восторге от просмотра картины.

«Это действительно новый уровень»: Крапивина оценила «Вторжение» Бондарчука
Крапивиной очень понравился фильм "Вторжение"/http://globallookpress.com/

Продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, в Instagram высказалась о фильме «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука. Как отметила девушка, вообще-то подобные картины не ее жанр. Она не любит фильмы-катастрофы про пришельцев и вурдалаков.

Однако эту картину она пропустить не могла. По ее словам, над данной лентой работала целая армия людей. Кроме того, ей понравилось «Притяжение».

Нателла Крапивина выразила свое восхищение режиссером Федором Бондарчуком. «Это действительно новый уровень! Ты смотришь блокбастер российского производства и совершенно об этом не думаешь! Потому что снято фантастически, графика абсолютно голливудская, актеры, которых ты любишь, динамика, которая держит, сценарий, в котором затронуты очень важные и актуальные темы», — заметила она.

Как добавила Нателла Крапивина, она понимает, что куча диванных критиков набросится на нее с упреками. У каждого, как она думает, свои задачи. У одних выбрасывать желчь, а у других создавать историю и задавать планку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Нателла КрапивинаНовости googleНовости киноСветлана ЛободаФедор Бондарчукфильм "Вторжение"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это действительно новый уровень»: Крапивина оценила «Вторжение» Бондарчука
Интересно?
Поделись с друзьями: