Двойное счастье: Исакова поздравила мужа с днем рождения семейным кадром

29 сентября российский режиссер Юрий Мороз отпраздновал свой 64-ый день рождения. С праздником его поздравила в своем микроблоге жена — 43-летняя актриса Виктория Исакова. Артистка впервые поделилась совместным снимком мужа и дочки. Исакова длительное время скрывала рождение девочки и не показывала лицо долгожданного ребенка.

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В честь праздника актриса опубликовала семейное фото. На нем Юрий Мороз держит на руках малышку и учит ее кокетничать на камеру. Девочка же состроила забавную гримасу.

Исакова трогательно подписала фото супруга с дочерью:

«С днём рождения, прекрасный, большой, умный, серьезный ребёнок Юра!».

К поздравлению присоединилась теща Юрия — Надежда Исакова:

«Самый лучший муж и Папа, а ещё лучший зять. Всего тебе самого хорошего».

Отметились в комментариях и звездные друзья семьи: Инна Чиповская, Анна Чурина, Светлана Антонова, Елена Валюшкина, Игорь Верник и Максим Виторган.

Фанаты актрисы остались в восторге от семейного снимка режиссера. Подписчики присоединились к пожеланиям и поблагодарили Мороза за его работы:

«Какие они у Вас замечательные и прекрасные!», «С днем рождения! Всего самого наилучшего желаю!», «С днем рождения, один из лучших режиссёров. Здоровья, удачи и творческих находок. Любим и ждём новых фильмов», «Поздравляю! Спасибо за любимые фильмы и сериалы».

Подписчики также отметили, что девочка похожа на отца: