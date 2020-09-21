Почему сериал «Закрытый сезон» оказался пророческим для всей планеты

21 сентября на телеканале «Россия 1» стартует показ сериала «Закрытый сезон». Многие уже называют этот многосерийный фильм пророческим. Ведь возникает ощущение, что создатели картины буквально предсказали особенности нынешней пандемии: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, призывы закрыть город на карантин.

Действие сериала происходит в небольшом приморском городке Светломорске. Жизнь города, основным источником дохода которого являются туристы, омрачается чередой необъяснимых смертей. Эпидемиолог из Москвы подозревает, что началась эпидемия и призывает закрыть Светломорск на карантин. Но местные бизнесмены не хотят лишиться притока посетителей, а значит и денег…

Все совпадения случайны?

По словам режиссера сериала Дарьи Полторацкой, поначалу жители поселка Курортное, где летом 2019 года проходили съемки картины, не относились к теме, затронутой в фильме, всерьез. Но когда через год Дарья возвратилась сюда снова, местные стали поговаривать, что киношники накаркали.

По словам Дарьи Полторацкой, на самом деле сценарий картины был написан еще два года назад. Поэтому любые совпадения с реальными событиями случайны.

«Конечно, мне хочется сказать, что сценарий писала Ванга. Но это ведь не первая эпидемия, и, к сожалению, думаю, что и не последняя. Перед съемками я посмотрела немало документальных фильмов о том, как ведут себя люди во время таких ситуаций. И они бывают гораздо жестче, чем мы это показали в фильме, когда во время таких эпидемий люди буквально умирают на улицах», — поясняет Дарья Полторацкая.

Как Нелли Уварова побрилась налысо

Интересно, что проект запускался несколько раз. Изначально его собиралась снимать сценарист Алена Званцова и часть актеров для фильмов выбрала именно она. Но потом эстафету переняла Дарья Полторацкая.

Какая-то часть актеров, например, Дарья Урсуляк осталась еще с первого выпуска, а другую пришлось набирать заново.

В итоге в сериале снялись Кирилл Гребенщиков, Нелли Уварова, Петр Баранчеев и многие другие талантливые артисты. А Нелли ради участия в проекте даже побрилась налысо, поскольку этого требовала сюжетная линия. Но по словам Дарьи, Уварова по своей натуре авантюристка и не боится никаких сложностей.

А их на съемочной площадке хватало.

А Дарья Урсуляк упала в обморок…

Например, в первый же съемочный день киношники чуть не сожгли сцепление в игровой машине – автомобиле 1998 года выпуска.

По словам Дарьи, к тому же 18 августа был одним из самых холодных дней ушедшего лета 2019 года. И Дарья Урсуляк даже упала в обморок, поскольку у нее аллергия на холод. Так что день удался, шутит режиссер.

По словам Дарьи, большая часть сериала была снята на натуре. И киношникам буквально приходилось ловить состояния природы: дожди, туманы, лунные виды.

Дарья Полторацкая: «Специально для нас дольше работали кафе»

«Все эти пейзажи настолько фантастические, что их было очень сложно вмонтировать в сериал. Поэтому они и присутствуют во снах героев, в каких-то лирических зарисовках, — признается режиссер. — Маленький город на фоне моря, конечно, выглядит чарующе. Да и наши операторы создали атмосферу затерянного рая с виноградниками, туманами, ночным небом».

Дарья Полторацкая настолько влюбилась в это место, что вернулась сюда снова. Причем пандемию она тоже пережидала в Курортном.

По словам режиссера, местные жители подружились со съемочной группой. И когда кто-то из киношников приезжает туда, их тепло приветствуют и создают все условия для отдыха.

«В поселке Курортное мы провели три месяца. Многие местные жители снимались у нас в массовке. Гостиница, где я жила, фигурировала в сериале как объект, — рассказывает Дарья. — Специально для нас дольше работали местные кафе, которые тоже снялись в нашей картине. И теперь это уже действительно какое-то родственное поселение для нас».

Оценить красоты поселка Курортное и точность всех совпадений вы сможете, если включите телеканал «Россия 1» 21 сентября в 21:20.