А где же наш поп-король?: Киркоров поддержал Манукяна и не пришел на день рождения Бузовой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, судя по всему, решил поддержать своего друга музыканта Давида Манукяна и не появился на дне рождения певицы Ольги Бузовой, которой исполнилось 35 лет. Как известно, певица и блогер не так давно со скандалом расстались.

На многочисленных видео, где все гости поздравляют именинницу, поп-короля не видно. Не исключено, конечно, что он просто отсутствовал в этот день в Москве по каким-то своим уважительным причинам.

Отметим, что пугающая тишина царит и на страничке в Instagram Филиппа Киркорова. Новых записей там нет.

Напомним, что Ольга Бузова с размахом отметила свое 35-летие в одном из ресторанов Москвы. По этому случаю ее пришли поздравить многие звезды отечественного шоу-бизнеса, а продюсер Яна Рудковская и вовсе закатила скандал. Ей не понравились слова одной из подруг Бузовой, что российский шоу-бизнес не совсем искренний.

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