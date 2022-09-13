Нюша в корсете с откровенным декольте и ботфортах выставила напоказ свое «достоинство»

Но накануне Нюша оказалась в Татарстане. Она дала концерт впервые за долгое время. Певица вышла на сцену в дерзком образе с корсетом и мерцающим лифом. Она блеснула округлым бюстом на публике. Ботфорты также придали аутфиту пикантности. Жителей Нижнекамска она сразила своим откровенном нарядом.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».