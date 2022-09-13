Нюша в корсете с откровенным декольте и ботфортах выставила напоказ свое «достоинство»

Певица выступила в Татарстане, не скрыв свои прелести.
Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов: «Чудо», «Цунами», «Выше». Однако после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала больше времени уделять семье и путешествиям. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, которому пока нет и года. 

Примечательно, что летом Нюша отдохнула на Мальдивах с семьей. Так как она вернулась в форму, то без стеснения публиковала фото в купальнике. Певица даже красовалась в мокром платье без белья. Она стала удивлять поклонников откровенными кадрами. А недавно артистка приехала в Россию и щегольнула в тотал луке с косухой.

Но накануне Нюша оказалась в Татарстане. Она дала концерт впервые за долгое время. Певица вышла на сцену в дерзком образе с корсетом и мерцающим лифом. Она блеснула округлым бюстом на публике. Ботфорты также придали аутфиту пикантности. Жителей  Нижнекамска она сразила своим откровенном нарядом. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

«Наши горячие встречи», – написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил 32-летнюю артистку. «Подарила такие эмоции», «Просто шикарные формы», «А после родов округлилась», «Какое декольте», «Такой наряд, слишком смело», «Нюша, почему вы потеряли скромность?» — стали писать подписчики.

Нюша. Фото: соцсети звезды

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